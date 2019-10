Evo inauguró la planta de gas ‘Carlos Villegas’ junto a Cartes

La Planta Separadora de Líquidos "Carlos Villegas Quiroga" fue inaugurada oficialmente la tarde de este lunes por el presidente Evo Morales en un acto en el que participó su colega paraguayo, Horacio Cartes.



"Esta planta separadora ya es el inicio de la industrialización en Bolivia", dijo Morales durante el discurso central del acto. Recordó que esta política económica es parte de la agenda patriótica y que por ello se tienen varios proyectos que continuarán esta senda.



En su discurso también mencionó a los indígenas, sector con el que tiene un conflicto debido al tema de la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas y territorios originarios.



"Decirles a algunos grupos de los hermanos indígenas, no nos perjudiquemos, trabajemos de manera conjunta. No nos chantajeemos, acá se trata de manera conjunta en pensar en Bolivia", sostuvo el mandatario.



Homenaje a excombatientes



Por su parte, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, aseguró que con el acuerdo energético -que permitirá que el gas que se trate en esta planta sea vendido a su país- se marca un hito histórico entre ambas naciones, enfrentadas en el pasado por un conflicto bélico.



"Hoy se está dando el mayor homenaje que se pudiera rendir a combatientes paraguayos y bolivianos", dijo el mandatario del vecino país.



Otras autoridades



El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, fue el encargado de dar inicio al acto de apertura. Aseguró que el Chaco de Tarija se convierte en la vanguardia de la industrialización de los recursos naturales, un proceso que aseguró "no tiene vuelta".



Por su parte, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, aseguró que la apertura de esta planta es una "inversión que cambiará la historia de Bolivia".



La autoridad hizo un repaso de la historia de YPFB en los últimos años, el proceso de nacionalización de gas y destacó que a partir del arranque de esta planta se cambia "el modelo primario de exportación" y ahora se podrá comercializar recursos naturales con valor agregado.



Antes de dar su discurso, Achá pidió un minuto de silencio en memoria de Carlos Villegas, expresidente de YPFB, cuyo nombre lleva este complejo gasífero.



Además de Morales y Cartes, participan en el acto el vicepresidente Álvaro García Linera, autoridades legislativas y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



Cartes se reunió previamente con Evo



El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, llegó este lunes hacia las 15:10, hora local, a la ciudad fronteriza de Yacuiba, en el departamento de Tarija, para participar en la inauguración de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco "Carlos Villegas".



El mandatario paraguayo llegó al aeropuerto de esa localidad y fue recibido por el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, y el vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, en un acto en el que recibió los honores militares.



De inmediato se trasladó a una reunión con su colega boliviano, Evo Morales, en el salón VIP de la planta, previo al acto inaugural.



La Planta más grande del país



La Planta Gran Chaco procesará 32 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para los mercados de la región y cuando este al 100% de sus operaciones prevé generar alrededor de 500 millones de dólares por año.



La construcción de esa planta, la primera de ese tipo en Bolivia, demandó una inversión de alrededor de 700 millones de dólares.



La planta permitirá consolidar la exportación de GLP a nichos de mercado de Perú, Paraguay, Uruguay y también en Argentina y Brasil, países que además son grandes consumidores de gas natural boliviano.



Devolución de visita



La visita de Cartes a Bolivia se da poco después de la de Morales a Asunción, el pasado 29 de junio, tras la que ambos presidentes llegaron a un acuerdo para reducir de 17 dólares a unos 12 el precio de la garrafa de gas que llega al consumidor en Paraguay.



Según ambos mandatarios, las petroleras estatales de Bolivia, YPFB, y Paraguay, Petropar, trabajarán juntas en la distribución de gas boliviano para reducir en Paraguay el precio de la garrafa de gas de consumo doméstico.