Instalan 4 puntos de bloqueo en Santa Cruz

El bloqueo nacional de caminos que lleva acabo el transporte pesado en todo el país, se cumple con rigurosidad en Santa Cruz, donde se ha instalado cinco puntos en las principales rutas del departamento.



El presidente de la Coordinadora del Transporte Pesado, Juan Yucra, explicó a EL DEBER que el primer punto de bloqueo está en el kilómetro 13 en la doble vía a La Guardia, luego hay otro en la rotonda de ingreso a Cotoca, en Montero y en Yapacaní.



Yucra reiteró de que el bloqueo es indefinido y no levantará la medida de presión hasta que Impuestos Internos atienda su pliego petitorio.



Los transportistas dicen tener pendiente una “agenda larga” en temas tributarios, vehículos incorporados y un nuevo listado de mercancías para nacionalizar en frontera, aplicado con el Decreto Supremo 2295, que no están dispuestos a ejecutar.



En la Terminal Bimodal no se vendió pasajes debido al bloqueo y cientos de viajeros se vieron afectados.



Wilfredo Guarachi, presidente de la Cooperativa de Transporte Pesado 6 de Octubre, informó que el paro en Santa Cruz comenzó a primera hora de esta jornada y que la protesta también se lleva acabo en Cochabamba y Chuquisaca.



Cientos de viajeros y transportistas se han visto afectado por el bloqueo. En el caso de La Guardia los mototaxistas han aprovechado para hacer "su negocio", el trasbordo de un lado al otro del punto de protesta cuesta entre 2 y 5 bolivianos.

,

#EstasConectado #SantaCruzBO Este es el ambiente que se vive en la doble vía a La Guardia, kilómetro 13, uno de los puntos donde está bloqueando el transporte pesado. La protesta es a escala nacionalPosted by EL DEBER on lunes, 1 de febrero de 2016