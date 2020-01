Se abstuvo de hablar por el asesinato de su madre

Edwin Héctor Vargas Ríos, de 25 años, no quiso prestar su declaración formal ante la Fiscalía haciendo uso a su derecho al silencio. Pese a su silencio, el fiscal Marcelo Delgadillo informó de que el detenido es procesado por el delito de asesinato, por el crimen de su madre Virginia Ruth Rios Montaño. La mujer fue encontrada muerta en su vehículo con 17 heridas profundas en el cuello.



El sujeto fue aprehendido la tarde del martes, horas después de que la Policía hallara indicios en su contra sobre el crimen de su madre, a la que, según el comandante general de la fuerza del orden Édgar Tellez, le quito la vida porque esta se negó a darle cierto monto de dinero que él le exigía.



La mujer fue hallada la mañana del martes sin vida y con signos de violencia dentro de su vehículo Suzuki Escudo, donde la víctima permaneció desde el día anterior sin que se percaten los vecinos del barrio Virgen de Guadalupe.



El sospechoso no ha admitido de manera formal el hecho de sangre, informó el abogado Juan Pablo Olmos, jurista de Defensa Pública que asumió la defensa del imputado por no contar con un asesor legal particular.



El fiscal Delgadillo indicó que Vargas Ríos será presentado probablemente en horas de la tarde ante un juez cautelar para definir su situación jurídica. El presunto homicida no aceptó someterse a un procedimiento abreviado, como se lo propuso el Ministerio Público.



Los investigadores de la Felcc secuestraron Sus 3.600 en el cuarto de Vargas Ríos, que supuestamente era parte del dinero que le sustrajo a la madre después de quitarle la vida



Asimismo, los detectives encontraron una chamarra a cuatro cuadras del escenario del crimen, prenda que el individuo botó porque estaba manchada de sangre.



En el interrogatorio verbal con los policías, el joven supuestamente dijo que se reunió con su madre para pedirle dinero y ella se lo negó, por lo que hubo una discusión que derivó en la posterior agresión con un arma blanca.