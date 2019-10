Madonna se cae en pleno show de los Brit Awards

Los premios británicos de la música pop, los Brit Awards, serán recordados por la caída espectacular en el escenario de Madonna.



Era uno de los platos fuertes más esperados de la noche y la reina del pop, que hacía 20 años que no estaba en los Brits, no decepcionó. Madonna, al clausurar la ceremonia, se cayó hacia atrás al entrar en escenario, cuando subía unas escaleras en medio de sus bailarines y arrastrada por su larga capa negra. Pero la diva se levantó y siguió su coreografía sin inmutarse.



"La reina del pop nos ha demostrado lo que significa que "the show must go on (el espectáculo continúa). Respeto", tuitearon rápidamente los Brits Awards.



Mientras, al final de la velada, el video del incidente se convertía en viral en las redes sociales, Madonna explicó que su capa era "demasiado estrecha".



"Estoy bien", dijo en Facebook, agradeciendo a los fans que se preocuparon por ella.

Ganadores de los Brits



Ed Sheeran, Sam Smith o Taylor Swift se vieron recompensados este miércoles en la 35ª edición de los premios Brit Awards en Londres.



De lado de los ganadores, el artista británico pop-folk Ed Sheeran se alzó con el premio al mejor cantante y el mejor álbum británico y la estadounidense Taylor Swift con el galardón a la mejor artista femenina internacional.



Sam Smith, que era el favorito con cinco nominaciones, también obtuvo dos trofeos, el éxito del año (Brits Global Success) y el de artista revelación.



"Estaba un poco preocupado por este álbum. Me llevó tiempo hacerlo", declaró en el escenario Ed Sheeran, quien se alegró de este "muy buen año".



"Desde mi infancia, sueño con que el mundo cante mis canciones. Este trofeo muestra que estoy en el buen camino", dijo por su parte Sam Smith.