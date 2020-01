Este año no se realizará el Festijazz en Santa Cruz

Desde hace siete años que en Santa Cruz, en el mes de septiembre, se venía realizando el Festijazz, un festival que reunía durante una semana agrupaciones de jazz, nacionales y extranjeras, y que se hacía en paralelo con el Festijazz de La Paz. Lamentablemente este año Santa Cruz se quedará sin este evento, ya que los organizadores, a la cabeza del músico y director Boris Vásquez, no cuentan con los recursos para llevarlo adelante.



“Es una pena que no podamos hacerlo, porque el Festijazz es parte del circuito de festivales de Sudamérica y algunos músicos se quedarán sin estas fechas”, indicó Vásquez.



Dificultades

Si bien el caché de algunos grupos de jazz que llegaban a Santa Cruz era cancelado por instituciones como la Embajada de Estados Unidos o el Ministerio de Culturas, la organización local tenía que hacerse cargo de costear el alojamiento o el alquiler de los equipos técnicos. “Hay artistas que exigen hoteles de primera, o pedidos que se nos hace difícil de cumplir”, comentó Vásquez.



En el tema de los equipos, lamentó que algunos escenarios de Santa Cruz carezcan de los mismos. “Cuando vino hace un par de años Christy Doran nos pidió unos parlantes que nos costó encontrar y cuyo alquiler fue elevado”, recordó Vásquez.



Vásquez espera que la Alcaldía de Santa Cruz se interese por el Festijazz y lo incluya en su POA, como ocurre con el de La Paz. “Ojalá que ahora que habrá una Secretaría se pueda destinar algo de su POA para el Festijazz”, señaló Vásquez, que además mencionó que alguna vez le sugirieron que cambiara el mes en que habitualmente se hace este encuentro jazzístico, ya que en septiembre es la Fexpocruz. “Pero yo creo que eso no perjudica en nada, es más, Santa Cruz debe tener opciones diferentes para

su población”, dijo Vásquez.



Expectativas



Aún recuperándose de un accidente de tráfico que sufrió hace unos meses, Vásquez indicó que el Festijazz también es importante para la formación de los músicos, porque los artistas participantes ofrecen talleres en esos días.



“Es una experiencia importante para los que presencian los recitales pero también para los que asisten a los talleres y se capacitan”, recalcó Vásquez, que espera una respuesta de las instituciones para organizar el 2017