Un algoritmo creó el éxito de 'House of Cards'

La historia del ambicioso Frank Underwood por conquistar el poder en los Estados Unidos es una de las más famosas de la televisión en la actualidad. Es también un hito para la industria: fue la primera en ser creada para un servicio de streaming con reconocimiento mundial. ¿Cómo se consiguió todo esto?



La concepción de la serie también estuvo lejos de los cánones convencionales. Según reveló Netflix, la compañía creadora de la serie, tras el éxito de esta producción estuvo un algoritmo que fue el que determinó que tipo de show estaban buscando sus usuarios.



La empresa encargó en 2012 que se realice un estudio sobre las preferencias de la gente que usaba su servicio de películas y series streaming. El algoritmo aplicado resolvió que la gente estaba buscando cintas en las que participaba el actor Kevin Spacey, el director David Fincher era el más solicitado y gustaban de dramas políticos británicos.



Lo que hizo Netflix fue encontrar la serie ideal para crear una versión estadounidense y luego convencer a Fincher y Spacey. La elegida fue "House of Cards", una miniserie británica que había triunfado a inicios de los años 90 del siglo pasado.



La producción encargó una tanda completa de 13 capítulos y además los lanzó en una sola entrega a inicios de 2013, no por semanas como sucedía con las series regulares. El experimento no falló.



Tras su estreno todo lo demás es historia conocida. El show estrena en 2017 su quinta temporada.



El propio Kevin Spacey, que también es productor de la serie, conoce que fue la tecnología la que estuvo detrás del éxito de House of Cards.



"Habían analizado su audiencia, sabían cómo respondería a un drama político, sabían que le gustaba el director David Fincher y sabían que la versión británica de la serie había sido un éxito”, dijo el actor el año pasado al ser consultado sobre este tema.



Analizando a la audiencia



En realidad Netflix opera siempre de la misma forma. Con más de 70 millones de usuarios en el mundo, la compañía sabe exactamente qué es lo que busca la gente en sus catálogos y qué hábitos de consumo tiene de series y películas.



Esto explica que la cadena haya traído de regreso viejos éxitos como "Full House" (Tres por Tres) o "Gilmore Girl". Apostó por estas series en base a los requerimientos de sus propios usuarios.



Sin desmerecer el talento del reparto, guionistas y directores de "House of Cards", es claro que estamos en nueva etapa de la historia televisiva en la que los productores ya pueden saber con exactitud que está buscando su masiva audiencia. Se trata de una apuesta segura.