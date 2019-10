Total prevé invertir $us 1.000 millones en el país

La gira del presidente Evo Morales por Europa permitió suscribir un preacuerdo con la petrolera francesa Total para garantizar la inversión de al menos $us 1.000 millones en la exploración de hidrocarburos en el país y encontrar reservas gasíferas para subir a casi 13 trillones de pies cúbicos (TCF) hasta el 2019, resaltó ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez.



“Nos vamos con un preacuerdo con Total de 1.000 millones de dólares y aumentar a casi 13 TCF hasta el 2019”, remarcó Sánchez en contacto con Red Patria Nueva.



El ministro también señaló que la británica British Gas (BG) reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en Bolivia.



Sánchez indicó que la inversión de BG alcanzará el primer año los $us 130 millones y en el caso de lograr resultados positivos, la inyección de esa petrolera en el país subirá a $us 500 millones.



La compañía comenzará este mes la exploración sísmica 2D en el área Huacareta Norte, con un costo inicial de $us 50 millones. /ABI