Un ciberataque deja fuera de línea a las consolas PlayStation y Xbox

Los servicios en línea de las consolas de videojuegos PlayStation de Sony y Xbox, dos populares regalos de navidad, quedaron fuera de servicio tras un ataque reivindicado por un grupo de hackers.



La interrupción de los servicios comenzó el día de navidad y este viernes ambas compañías señalaron a través de sus cuentas en Twitter que estaban trabajando para restablecer el servicio.



Un mensaje publicado en la página de Xbox este viernes señalaba que el servicio se encontraba "limitado", una demostración de que los equipos de soporte técnico se encuentran buscando formas para solucionar el problema.



Una cuenta recientemente creada en Twitter de un usuario que se identifica como "Lizard Squad" (Escuadrón Lagarto) reivindicó el ataque.



Este nombre es el mismo de un grupo de piratas informáticos que ha atacado objetivos de Sony en el pasado, aunque no fue posible establecer la veracidad de la información que publican en Twitter.



Ese usuario no respondió preguntas o comentarios y su cuenta estuvo activa solamente el jueves.



Ataque a Sony



El estudio de cine y televisión Sony fue blanco en el último mes de un sofisticado ciberataque cuyos autores se apoderaron de numerosa información de sus servidores.



El ataque llevó a Sony a cancelar el estreno de una película satírica The Interview (La Entrevista) sobre un plan de la CIA para matar al líder norcoreano Kim Jong-un.



La cuenta en Twitter de la consola de Sony (@PlayStation) señalaba este viernes que algunos usuarios reportaron problemas para acceder a los servicios en línea y que los "ingenieros están investigando".