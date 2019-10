Cuatro médicos del Sinec renunciaron

La situación en el Servicio Integral de Salud (Sinec) está cada vez más crítica. Cuatro médicos renunciaron los últimos días producto de la inestabilidad de la institución. Los especialistas a los que se adeuda dinero por cirugías ya no quieren prestar sus servicios.





El bloqueo de la cuenta fiscal del Sinec no solo ha provocado la paralización de actividades, según Román Pardo, gerente de Servicios Médicos, dos profesionales de medicina interna, un ginecólogo y un neumólogo renunciaron a sus cargos debido a la inestabilidad de la institución. “Se adeudan tres cirugías al cardiólogo. Debido a la deuda ya no quiere operar”, indicó.

El dirigente de los trabajadores, Tommy Antelo, indicó que se realizará un paro indefinido desde la próxima semana