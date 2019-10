Perros pitbull matan a mujer en Cochabamba

Una lavandera identificada como María Luz Molle Gómez, de 37 años, murió por lesiones que le causaron tres perros de raza pitbull y un can criollo que le atacaron en una casa de la zona sud de la ciudad de Cochabamba, informó el jueves el comandante departamental de la Policía, Luis Aguilar.



"Al examen externo esta persona presentaba heridas en las extremidades inferiores, en la cara y en el cuello", aseveró en conferencia de prensa.



Según Aguilar, el ataque se registró cuando los dueños de una vivienda del barrio La Tamborada Sud dejaron sola a la mujer mientras lavaba ropa y los perros estaban sin cadenas.



Los testigos del hecho relataron que una niña se percató de lo que sucedía y gritó para pedir el auxilio de sus vecinos.



Aguilar dijo que varios hombres respondieron a ese llamado y trataron de rescatar a la mujer con la ayuda de piedras y palos, pero sólo consiguieron enfurecer a los canes y hacer que intenten atacarlos hasta el punto de casi morderlos.



Añadió que los vecinos tuvieron que esperar que un grupo de policías llegue al lugar para controlar a los animales.



"Los policías que llegaron a la vivienda tomaron la decisión de eliminar a los canes, pero la señora ya estaba sin vida hasta ese momento", acotó.



El jefe policial dijo que los dueños de los canes, Cinthia A.T., de 28 años, y Daniel M.M., de 32 años, fueron aprehendidos posteriormente en cumplimiento de la Ley 700 para la Defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato.



"La norma establece que los dueños de canes o encargados de estos animales tienen como obligaciones el asumir la responsabilidad emergente de la custodia y tenencia de un animal y los daños a terceros que el animal pudiera ocasionar", aseveró.



El concejal Edwin Jiménez manifestó, por su lado, que los dueños de los animales deben hacerse responsables de lo sucedido, porque ellos seguramente saben que los pitbull están entre las 11 razas de canes catalogadas como peligrosas en el país y no cumplieron normas para mantenerlos bajo control establecidas en la Ley 700.



"Las autoridades pertinentes deben realizar las actuaciones para investigar y sancionar a aquellas personas que por su descuido y por su negligencia han ocasionado la pérdida de una vida", manifestó.



La autoridad adelantó que pedirá un informe escrito a la Alcaldía de Cercado sobre si elaboró un reglamento local para la aplicación de la Ley 700 y velar porque no vuelvan a registrarse muertes de personas por ataques de perros.