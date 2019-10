Extraditarán a José Luis Sejas por narcotráfico

El Ministerio de Gobierno informó a través de su cuenta de Twitter que se capturó al empresario José Luis Sejas Rosales, acusado de narcotráfico y requerido por la justicia argentina.



El ministro Carlos Romero, en conferencia de prensa este jueves por la mañana, informó que el propietario de la empresa Creta SRL será extraditado a Argentina una vez que se cumplan los trámites correspondientes.



Romero añadió que de 90 camiones cisterna investigados, en 44 se encontró restos de droga, y se estima que ingresó 40 toneladas de droga a Argentina.



Los cargos en su contra



La investigación contra Jose Luis Sejas, propietario de la empresa de transporte Creta S.R.L., en Argentina indican que es coautor de los delitos de contrabando y narcotráfico.



El año 2014, se encontró cocaína en varios de sus camiones cisterna en Argentina y se informó que ingresó más de una tonelada de droga por la frontera.



Así informó el Ministerio de Gobierno en su cuenta de Twitter:,

Ugte Policía captura prófugo narcotráfico José Luis Sejas. Conferencia Ministro Romero a las 8:10 am en Cmndo SC pic.twitter.com/G5NlFILJui— MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) 3 de marzo de 2016 n

La familia fue liberada



Los 4 hijos y la esposa del empresario fueron beneficiados con medidas sustitutivas pese a que los fiscales pidieron la detención en la cárcel de todos los acusados.



El juez les concedió, a finales de febrero, libertad con fianza de Bs 50.000 para cada uno, arraigo, presentación a firmar el libro cada semana a la Fiscalía, incautación de sus bienes y retención de fondos en entidades financieras.



Sobre la vigilia en la casa de Valverde



Por otra parte, el ministro Romero lamentó que la noche de este miércoles se haya producido una vigilia cerca del domicilio del periodista Carlos Valverde que pudo haber afectado en la captura de Sejas y ratificó que el Gobierno no lo arrestará. "No hubo, no existe y no habrá ningún operativo contra Carlos Valverde, dejemos hacer su trabajo a la policía", manifestó.