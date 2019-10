Una cerdita tiene 230 mil seguidores en Facebook

Una cerdita de nombre Esther cuenta con más de 230 mil seguidores en Facebook. Sus propietarios Derek y Steve, ambos de Canadá, compraron al mamífero cuando recién nació y decidieron crearle su propio perfil en la red social, y a diario comparten fotografías, videos y recuerdos de quien les alegra la vida diariamente.



Según informa el Daily Mail, Esther tiene una particularidad que la hace única: es vegetariana y vive en una casa.



De acuerdo al reporte, la cerda come un valor de 3 mil dólares anuales en cereales y fruta. Cebada, avena, maíz y cáscaras de verduras conforman la dieta especial de esta porcina cuya fama se ha expandido muy rápidamente gracias a su página en Facebook.



Tanto Steve como Derek son conscientes de que si bien el gran tamaño de su curiosa mascota les trae muchos problemas, no piensan abandonarla o venderla nunca.



"No fue su culpa crecer tanto y no pensamos renunciar a una mascota", concluyó.



Los fanáticos de Esther en Facebook comentan con mucho cariño y gracia las publicaciones del mamífero. Les divierten los videos en los que aparece roncando, descansando sobre el piso de la cocina y hasta durmiendo sobre una cama.