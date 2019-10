Gobierno actúa cauteloso y espera concluir diálogo

Hasta las 21:00 de hoy, como máximo, el Gobierno prevé concluir el diálogo con la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), anticipó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Solicitó que exista voluntad por parte de los movilizados.



Mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, optó por ser más cauto y señaló que se teme algún cambio de posturas por parte de la dirigencia de los marchistas. Informó que existe un avance del 60 por ciento en todas las problemáticas.



"Se han agrupado los temas en seis ejes temáticos y tomando en cuenta que energía y salud ya habían avanzado, yo diría que un 60 por ciento ya se ha concretizado. Esperemos poder instalar la plenaria hasta concluir el trabajo", afirmó en conferencia de prensa.



Explicó que esperan que "se vayan a normalizar las cosas, hemos reiterado que no eran necesarios los bloqueos porque la población en Potosí y nosotros mantenemos una actitud de cautela, porque que sé yo, más tarde pueden aparecer otras demandas".



En la víspera se reanudó el debate en cinco mesas temáticas, referidas a: Infraestructura, Social, Medio Ambiente, Minería y Desarrollo Productivo. Tres alcanzaron conclusiones y las dos últimas todavía están reunidas en esta jornada.



Conoce más: ¿Cuál es el trabajo realizado hasta la madrugada?



Fábrica de cemento y aeropuerto



Romero explicó que se presentaron elementos técnicos que no sustentan la edificación de una fábrica de cemento en esa región del país, debido a que no se pretende entregar una obra que se convertiría en un "elefante blanco".



Y sobre el aeropuerto se dijo que "la propuesta que han presentado es bastante distante de la ciudad y requiere que esos terrenos sean saneados y eso no pasa por el Gobierno nacional sino por voluntad municipal".



Un resumen de las demandas del pliego: ¿Qué pide Potosí?



En los aspectos de Salud y Energía ya se lograron acuerdos, por lo que solo queda consolidar los mismos. Se prevé la dotación de mayor personal médico e infraestructura con proyectos diseñados, además de inspecciones sobre factibilidad de emprendimientos de generación hidroeléctrica.