Vecinos en vigilia hasta el traslado de vertedero

Vecinos del barrio Petrolero bloquearon el ingreso al vertedero de esta zona, cercana a la intersección del kilómetro nueve y la Doble vía a La Guardia, porque consideran que la apertura del mismo fue "ilegal". Por esto decidieron no permitir el ingreso de camiones con basura y exigen a la Alcaldía de Santa Cruz el traslado del basurero a otro sector.



Los pobladores aseguraron que el mal olor de los desechos está provocando enfermedades a los vecinos.



“Nuestros pozos de agua tienen 60 metros de profundidad y tenemos una contaminación única, nuestros niños están con fiebre por nada más”, dijo, molesto, uno de los vecinos al canal de televisión Red Uno.



Asimismo, aseguraron que se mantendrán en vigilia en el lugar y que no permitirán el ingreso de ninguna volqueta con basura a esta zona.



“Esto es un barrio, no debería ser un vertedero, no queremos más basura, no vamos a permitir, vamos a seguir vigilando y si viene la volqueta la vamos a quemar”, manifestó otro vecino.



La Alcaldía promete cerrar cerrar el vertedero

?

Por su parte, Michelle Lawrence, secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía de Santa Cruz, indicó que se escuchará el pedido de los afectados y que se procederá al traslado de basura del barrio Petrolero una vez que cesen las lluvias.



“De que deje de llover vamos a vamos a echar microorganismos, va a hacer efecto y vamos a tapar (el vertedero), porque nosotros no queremos que corran riesgos medioambientales”, reveló Lawrence al mismo canal de televisión.



Asimismo, recalcó que, por el momento, ninguna volqueta hará el recojo de basura en los barrios, debido a que no tienen un lugar donde botarla ya que los vecinos no permitirán su ingreso.