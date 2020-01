Zapata involucra a Evo por influencias

En 32 minutos, Gabriela Zapata declaró de manera voluntaria ante tres jueces del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción que llamó a Evo Morales y que le escribió cartas por los problemas en la empresa china CAMC; pero también dijo que su principal acusador, su exsocio Dennis Grundy Ríos se hizo pasar por sobrino del vicepresidente, Álvaro García Linera, para evadir la justicia.

“Alguna vez sí, en alguna oportunidad sí he llamado al presidente, sí de manera escrita le he hecho saber lo que estábamos pasando en CAMC y en otra oportunidad sí se comunicó conmigo, pero no es para denigrarme ante todas las personas”, dijo Zapata en el segundo día del juicio en su contra.

El viernes 17 de marzo, el fiscal Daniel Ayala dijo que Zapata simuló llamadas de Evo Morales para que las personas con las que se reunía vieran su teléfono y constataran su influencia en el Gobierno.



La expareja del presidente afirmó también que la Fiscalía de La Paz accedió a darle proceso abreviado a Dennis Grundy Ríos por instrucción de la Fiscalía General del Estado.



“El señor Dennis Grundy se hacía pasar por sobrino de una autoridad de Estado, decía: Mi novia es la sobrina del vicepresidente’, y cuando teníamos un problema en CAMC, él (Dennis Grundy) decía que podía solucionar el problema ‘con mi suegro que tiene llegada al número 2’, eso nos refería”, dijo la acusada.



Dennis Grundy Ríos fue el único de los acusados que logró un proceso abreviado y nunca se supieron las razones de la Fiscalía para aceptar esta solicitud porque le Fiscalía negó a los otros acusados acogerse a este mecanismo judicial.



Ayer, el fiscal del caso, Daniel Ayala, admitió que Grundy Ríos fue el testigo clave contra Gabriela Zapata y que facilitó todos los datos sobre los cuales basaron su acusación.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo que no solo se tomaron en cuenta las declaraciones de Grundy Ríos, sino que la Fiscalía entregará todas las pruebas materiales que tiene.

La principal acusada del caso también confesó haberse reunido “en varias oportunidades” con los ministros de Obras Públicas y de Minería, y dijo que esos encuentros se produjeron por los contratos de CAMC