Así narró Kate el día que conoció a 'El Chapo'

Bajo el título "El día que conocí a Guzmán Loera", la revista Proceso publicó hoy un relato escrito por la actriz mexicana Kate del Castillo, en el que cuenta el día en que vio por primera vez a Joaquín "El Chapo" Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo.



“Mi intención fue siempre hacer una película. Nunca he recibido dinero del señor Guzmán ni para la realización del proyecto, ni para la empresa tequilera Honor del Castillo. Es por esto que mi declaración se realizará cuando mis defensores determinen que existen garantías legales para ir a rendirla a México”, escribe.



En su único encuentro en persona, Kate del Castillo declara que cuando finalmente lo vio a "El Chapo" no lo podía creer, “En verdad era él. Ya era de noche. De ahí en adelante no pude quitar mi mirada del hombre que se había escapado por segunda vez de un penal de máxima seguridad”, escribe.



La actriz aemás describe el capítulo de la cena y de la conversación, y sólo detiene su aliento en el momento en que El Chapo la acompañó a dormir. “Caminamos por un pasillo, él me tomó del brazo. El corazón me latía a una velocidad que no sabía que era posible. En ese corredor, mientras me llevaba del brazo de Joaquín Guzmán Loera, no sé dónde me salió valor para hablar: ‘Amigo, no se te olvide lo que te pedí en mi tuit, tú puedes hacer el bien, eres un hombre poderoso’. Él me veía con esa mirada penetrante que me atravesaba el cráneo. […] Tal vez mi voz estaba firme, pero todo dentro de mí temblaba, me sentía una nada. Su mirada, que no me había quitado de encima, se clavó aún más en la mía. Mini-infarto, me quería morir. Segundos que parecieron eternos, hasta que me contestó: ‘Amiga, tienes una gran corazón, eso me parece muy bien’. Yo seguía temblando por dentro, su mano en mi brazo me sirvió para no desvanecerme. […] Me abrazó y se fue”.



Del Castillo repasa en el texto las distintas comunicaciones que tuvo con "el Chapo", de quien recibió bastantes cartas cuando este estaba preso en el Altiplano.



Afirmó que las autoridades han utilizado su historia como "una pantalla de humo" de los verdaderos problemas y afirmó que no tiene "nada que esconder", pero que declarará ante la Fiscalía cuando tenga garantías legales.



"Tenía dos opciones: quedarme callada o hablar, y decidí hablar", subrayó.



