La Paz inicia una jornada caótica por 'paro' de COB

Minutos después de las 07.00 partió desde la localidad de Senkata (El Alto) la marcha de los trabajadores fabriles, que inició hace días en Caracollo. En el Polifuncional de la Ceja de El Alto se concentran maestros del magisterio urbano y más afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB).



La protesta surge contra el cierre de la empresa textil Enatex, que el Gobierno decidió mediante el Decreto Supremo (DS) 2765. La disposición dejó sin trabajo a aproximadamente 800 empleados de la estatal y activó alerta en otros sectores, ante la posibilidad de similares medidas.



Conoce más: Marcha de Enatex arriba a La Paz al mediodía



El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, tildó de "ilegal" la jornada de paro y ratificó que se aplicarán sanciones contra los trabajadores que no acudan a sus fuentes laborales. Se asegura que no se cerrarán otros emprendimientos estatales.



La Dirección de Educación de La Paz informó que no se suspenden las labores escolares y garantizó la seguridad tanto para estudiantes como para docentes que acudan a sus establecimientos. Sin embargo, la dirigencia del magisterio convocó a sus miembros a salir a marchar; las actividades son irregulares en varias unidades educativas.



Lea también: COB planta al Gobierno y arranca con las protestas



Desde la terminal de buses de La Paz se autoriza la salida de buses, pero bajo la responsabilidad de las empresas. En Cochabamba se suspendieron todas las salidas al occidente y la Policía se desplegó a las principales vías para evitar bloqueos.



Las personas con discapacidad anunciaron que se sumarán a la protesta de la COB y además se prevé que dinamitazos que acompañarán el recorrido de los obreros. Efectivos de la institución del orden permanecen acuartelados ante cualquier contingencia y se reforzó toda la seguridad en plaza Murillo.