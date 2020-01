La salud antes que todo

Con una grave preocupación pintada en su rostro, Macacha, mi corresponsal en el palacio real de la plaza Murillo, me comunicó el viaje que realizó nuestro presidente vitalicio y principal orador en esta feria permanente que timonea de cierta forma la vida y la hacienda de todos los mortales que vivimos en este variado y desconcertado país. Como conozco a la periodista más que a mi propia alma, me di cuenta de su honda preocupación ante la emergencia que obliga a la primera voz de mando a viajar a la tierra de Martí. Nuestro ilustre enfermo, nacido en Orinoca (Oruro), fue en pos de recuperar su voz, que nunca la perdió del todo y que ahora es reemplazado nuevamente por su copiloto, Álvaro García Linera, que aceptó complacido su cargo de suplente, lo cual no produce ninguna alegría a mi comadre cochabambina, quien no acepta sustitutos en la distribución de sus afectos que invariablemente pertenecen al primer mandatario.

Pregunté a mi discípula periodística si se entrevistaría diariamente con el mandatario suplente, negándome esa posibilidad con una sonrisa que me pareció medio sardónica. Siguiendo viejas costumbres bolivianas, quise saber si Macacha le encargaría al ilustre viajero algunos productos nativos de la isla caribeña, como una botella de ron para que yo le enseñe cómo se hace un cuba libre, trago exótico que me satisface particularmente. La cholita cochabambina respondió que ella le pediría ese favor al presidente enfermo.

Como no es la primera vez que el vicepresidente sustituirá a nuestro mandatario, quise saber si el intelectual de marras tiene derecho a utilizar todos los espacios destinados al líder indiscutible o algunos le están vedados, respondiendo la acuciosa periodista que el Lic. Álvaro García Linera no puede sentarse en la silla presidencial del despacho ni tampoco utilizar el cuarto de baño de S.E., porque son lugares exclusivos del líder. También Macacha me informó que nuestro presidente no viajó solo a Cuba, sino que fue acompañado por algunos yatiris que gozan de su confianza y que colaborarán a la medicina cubana, que tiene mucha fama internacional, con hechizos andinos que siempre sedujeron al líder boliviano