Tuto viaja a Venezuela para visitar a opositor que está encarcelado

Los expresidentes de Bolivia Jorge "Tuto" Quiroga y de Colombia Andrés Pastrana viajarán esta semana a Venezuela para visitar al encarcelado opositor radical Leopoldo López, anunció su esposa, Lilian Tintori, quien cederá el derecho a su visita conyugal para permitir el encuentro.



"En vez de tener una visita conyugal el viernes, que entren por mí (a la prisión militar de Ramo Verde) el (ex)presidente Andrés Pastrana y el (ex)presidente (Jorge) "Tuto" Quiroga, demócratas preocupados por la situación venezolana", añadió la mujer del líder opositor venezolano.



Tintori indicó en rueda de prensa que "se lo pedimos al Defensor del Pueblo, que medie con el coronel (Homero) Miranda" para que acceda, en su carácter de director de la cárcel.



Confirma huelga de hambre



Tintori confirmó que su esposo está en huelga de hambre desde la tarde del domingo. En un primer momento se había informado que López estaba en huelga de hambre desde el sábado, pero luego el Defensor del Pueblo Tarek Saab desmintió esa versión y aseguró que el opositor almorzó el domingo con sus hijos.



La protesta de López busca que el gobierno de Venezuela fije la fecha para las elecciones legislativas, libere a los "presos políticos", y que "cese la represión y censura".



La huelga de López es acompañada por la de su camarada, el exalcalde Daniel Ceballos, cuya esposa Patricia -según Tintori- se encontraba este martes en las puertas "de la cárcel de San Juan de los Morros", en Guárico (centro), llamando al Defensor del Pueblo para que le permitan ver a su marido, que lleva 4 días sin ingerir alimentos.



Llaman a protesta

?

Tintori reiteró durante su intervención el llamado de López a una protesta pacífica para éste sábado 30 de mayo, en reclamo por "cómo estamos viviendo", mencionando "la crisis económica, social, la escasez, el desabastecimiento, la inflación, la impunidad, la falta de justicia y la falta de autonomía de poderes públicos".



La esposa de López subrayó que para la protesta "no lancen piedras, no quemen cauchos, y no tranquen calles", al ser consultada sobre el carácter conspirativo que funcionarios del Gobierno del presidente de ese país, Nicolás Maduro, han dado a la convocatoria opositora.



Tintori también negó la veracidad de una supuesta conversación entre López y Ceballos, secretamente grabada y divulgada por la televisora gubernamental VTV, donde se planean presuntos actos violentos en manifestaciones de calle. "Es un montaje y es un delito", dijo.