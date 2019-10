Martina Stoessel: “Estoy ansiosa de conocer Bolivia”

La actriz argentina Martina Stoessel, que interpreta a Violetta en la serie del mismo nombre, conversó en exclusiva con Sociales&Escenas desde Santo Domingo antes de su actuación programada para el martes en el estadio Tahuichi.



¿Conocés Bolivia?

No, estoy muy ansiosa de conocer Bolivia. Tampoco tengo mucha información sobre cómo es, así que iré dispuesta a sorprenderme. Pero siempre estoy pendiente de los mensajes que me envían mis amigos bolivianos a través de las redes sociales.



Quiero agradecerles por haberme acompañado durante cuatro años (la duración de la serie Violetta). Hemos crecido juntos. Estoy contando las horas para encontrarnos y cantar y bailar juntos. Espero que sea una

noche llena de magia.



Muchas niñas te ven como un ejemplo de una joven talentosa que ha cumplido sus sueños. ¿Cuáles son tus consejos para ellas?

Que sean auténticas. Y que no dejen de soñar y que se esfuercen por alcanzar sus metas. El éxito solo se logra con mucho trabajo.



Hay algunos padres que no apoyan a sus hijos en seguir una carrera artística ¿Qué le dirías a estos papás?



Cada familia tiene una situación particular. Eso es un asunto que se debe conversar en cada casa.



¿Qué tan importante son los valores para una estrella como vos?

Hace poco una joven me envió un video por Twitter diciéndome que estaba flagelando su cuerpo por problemas de autoestima. Me impactó mucho. Cada vez son más frecuentes estas conductas en adolescentes y jóvenes, y es una consecuencia de la pérdida de principios. No hay que olvidar lo que realmente es esencial en la vida.



El bullying, la violencia doméstica, el trabajo infan- til también son problemas que afectan a los menores de mi país. Si pudieras dedicarles algunas palabras a los que sufren estos males ¿qué les dirías?



Les diría que tengan cuidado, que no se encierren con sus problemas y que busquen ayuda. Todos atravesamos por dificultades, pero es importante reaccionar a tiempo