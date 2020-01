Clinton y Trump llegan casi empatados al debate

La tensión aumentaba el domingo en Estados Unidos en la víspera del primer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton, que debería atraer el lunes una audiencia récord.



El debate, que podría ser seguido por 90 millones de teleespectadores, según algunas estimaciones, aparece como particularmente crucial en momentos en que los sondeos no presentan diferencias claras entre los dos principales candidatos para la elección presidencial del 8 de noviembre.



La última encuesta, del Washington Post y ABC News, difundida el domingo, otorgaba a Clinton una ventaja ubicada dentro del margen de error, de 46% a 44% sobre Trump tomando en cuenta a otros dos candidatos menores y de 49% a 47% en caso de no hacerlo.



El menor desliz, el menor error en este debate organizado por la Universidad Hofstra, cerca de Nueva York, puede costarle caro a quien dé el paso en falso, en una campaña extremadamente polarizada y agresiva en la que los ataques ocuparon más espacio que la sustancia.



A sus 70 años, Donald Trump, un republicano atípico que se presenta como un outsider y que se viste con los ropajes de un showman populista y agresivo, deberá probar que tiene pasta de presidente.



Clinton (68 años) tiene una vasta experiencia política (fue senadora, secretaria de Estado, y primera dama) pero deberá intentar mejorar su empatía con un electorado que duda de su honestidad y en el cual no suscita entusiasmo alguno.