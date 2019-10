La tía de Gabriela ahora declara que no conoció al supuesto ‘hijo de Evo’

El 27 de febrero de 2016 Pilar Guzmán dio un viro a la historia del hijo que Evo Morales y Gabriela Zapata, su sobrina, habían procreado. Hasta entonces el país había conocido, por la revelación que el periodista Carlos Valverde hizo el 4 de febrero, que el mandatario boliviano había procreado un niño con la joven cochabambina, pero que que falleció poco después de nacer; Guzmán aseguró lo contrario.



Dos meses y 21 días después la mujer ha cambiado su versión. En su declaración ante el Ministerio Público, la tarde de este miércoles y un día después de haber sido detenida acusada de la comisión de trata y tráfico de personas y asociación delictuosa, por impedir el ejercicio de funciones y engaño a personas incapaces; afirma que nunca tuvo en sus brazos al menor y que ha pedido de Gabriela ella mintió.



Según se lee en su declaración, documento al que EL DEBER tuvo acceso, Pilar señala: "Usted me hizo una pregunta que yo he analizado, es la pregunta en la que usted me consulta si yo me he visto obligada a declarar en cuanto al niño. Debo manifestar que cuando estábamos en las celdas judiciales con Gabriela, ella me pidió que yo saliera a la prensa señalando que la vi embarazada y que habría cargado al niño".



AQUÍ PUEDES VER LA DECLARACIÓN COMPLETA

Guzmán, una de las pocas personas de su familia que hasta ahora salió a defender a la ex pareja del presidente Morales, agrega en su declaración que las fotografías que cursan en el cuaderno de investigación "fueron extraídas de internet". "Yo nunca lo vi. Así desarrrollado al niño por lo que no puedo asegurar que el niño que muestran sea el hijo de Gabriela o el que me dieron a cargar".