Presidente plantea una movilización nacional para reformar la justicia

El presidente Evo Morales planteó este domingo una movilización nacional para cambiar la justicia en Bolivia, porque -a su juicio- todos los bolivianos son responsables de la crisis registrada en ese sector por la mala aplicación de los operadores.



"Creo que debe haber una movilización nacional para cambiar la justicia, no solamente dejar en manos de la justicia boliviana, todos somos responsables", dijo en una entrevista con el programa "El Pueblo es Noticia", difundida por los medios estatales.



Morales dijo que la mala administración de la justicia en el país se debe a que algunos operadores generaron una desconfianza en la población, porque los ciudadanos no se sienten protegidos.



"Lamentablemente por algunos de los operadores están mal vistos en la justicia, la abogacía, y hay que empezar a dignificar eso, será con penalidades, con sanciones, no soy experto", propuso el mandatario.



El Presidente admitió que en los últimos años se redujo la retardación en la atención de los procesos por algunas medidas implementadas por las autoridades judiciales. Sin embargo, no se alcanzaron los objetivos propuestos, por lo que ese sector aún continúa con mala imagen.



"Ahí lamentablemente digo no son todos, sino algunos, algunos dan una mala imagen a la abogacía, eso hay que cambiar, tal vez pase por un cambio",