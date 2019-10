Arce dice que voceros del mar ya cumplieron su rol

El Procurador General del Estado, Héctor Arce, sostuvo que los voceros de la causa marítima, incluido el expresidente Carlos Mesa, "han cumplido un rol muy importante en la etapa en la que tenían que cumplir ese rol".



La autoridad nacional , a su salida de Palacio Quemado, dijo que "en la actualidad estamos en un trabajo jurídico, ya se ha cumplido objetivamente ese hecho y en lo que corresponde a la Procuraduría General y a mi persona, estamos concentrados en el trabajo jurídico".



Conoce más: Evo dice que Mesa quiere ser candidato con el mar



Arce además sostuvo que "en última instancia, la demanda es totalmente jurídica, la Corte Internacional (de Justicia de La Haya) no falla sobre argumentos de difusión, argumentos políticos, ni argumentos académicos sino falla sobre argumentos de derecho, es una Corte de derecho".



El presidente dijo hace unas semanas que "usando a Evo y el mar, quiere ser candidato", en referencia a Mesa, quien respondió señalando que "creo que yo puedo contribuir al país como expresidente y como ciudadano, en ese sentido no quiero ser candidato a la Presidencia en 2019".



Lea también: Mesa dice que no quiere ser candidato a la Presidencia



El Procurador anunció además que existirán "reuniones técnicas muy importantes en Europa" para analizar los posibles escenarios de la contramemoria de Chile, que debe ser presentada hasta el 25 de julio ante La Haya.