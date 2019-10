Insulza niega apoyo a mar con soberanía para el país

El exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y exautoridad de Chile, José Miguel Insulza, negó por completo que en algún momento hablara de mar con soberanía para Bolivia, tal como dijo el presidente Evo Morales.



"Que me lo muestre, yo en ninguna parte he hablado de soberanía con él. Yo dije que era partidario de que hubiera un acercamiento, una participación, de que hubieran ofertas concretas, pero no dije que esa oferta tuviera que comprender soberanía o traspaso de territorio de Chile", señaló Insulza, según radio Bio Bio.



El primer mandatario señaló, el pasado 6 de Agosto, durante su discurso por la fiesta patria, "quiero recordarle públicamente sus compromisos (personales) que tiene conmigo para que Bolivia vuelva al mar con soberanía".



El ahora presidente de la ONG "Chile Transparente", con evidente molestia, llamó al mandatario boliviano a “mostrarle esos compromisos” ya que los ha malinterpretado. "Él está interpretando algo que yo dije, lo está interpretando mal", agregó el chileno.



En julio pasado, Insulza, afirmó que siempre buscó acuerdos con Bolivia respecto al tema marítimo y lamentó que el diferendo con Chile desembocara en una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Yo no creo que estemos en una situación difícil internacionalmente, ni siquiera preocupante. Siempre fui partícipe de buscar acuerdos con Bolivia, pero ellos decidieron ir a un Tribunal" afirmó tras sostener una reunión con el canciller también chileno, Heraldo Muñoz.