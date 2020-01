María Alejandra no se detiene y se prepara para ser nutricionista

María Alejandra Fuentes Romero (18), que nació casi a los siete meses y le diagnosticaron insuficiencia motora de origen cerebral, enfrentó muchos problemas de salud, pero ahora es toda una universitaria.

“Para seguir adelante no hay límites. Con toda la fuerza de la mano de Dios uno puede seguir. También con el apoyo de mi familia”, dice esta joven, que resalta que ha convertido en su lema de vida la cita bíblica Filipenses 4:13: “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.



Le costó caminar porque nació con pie equino y a los seis meses se le paralizó el lado izquierdo del cuerpo, pero siempre habló sin dificultad. Agarraba todo con la mano derecha y daba pasos arrastrando el pie izquierdo en el andador. Ingresó al Centro de Parálisis Cerebral a los dos años y se desenvolvió rápidamente, por lo que a los cuatro años ingresó a prekínder y fue una de las mejores alumnas, al igual que en el kínder.



Tuvo que someterse a dos cirugías, por lo que pudo caminar sola a los cinco años, luego de la primera operación. A los 12 años le hicieron la segunda para corregir la rodilla.

Aún necesita del apoyo de su madre Yaneth Romero Calderón, eso no ha sido impedimento para que esté en el primer semestre de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Nacional Ecológica (UNE) donde le dieron media beca. Su mamá gestiona para que le den una beca completa.

Su vocación

Asegura que su pasión por esta carrera nació desde niña, cuando su madre la llevaba a cursos donde enseñaban a preparar comida para su abuelo que tiene diabetes, por eso aspira a trabajar en hospitales y clínicas.



Su mamá la acompaña a todas las clases, porque muchas veces necesita explicarle lo que no entiende y para asistirla en lo que necesite. También es la que acude a los puntos de internet a buscar información, toda vez que no cuentan con un computador. Ahora ven la posibilidad de adquirir un equipo a medio uso, a crédito. Su mamá no se falta a ninguna clase, pero no puede matricularse porque no cuentan con los recursos económicos.



Su padre, Alejandro Fuentes, es soldador y su madre, en el tiempo libre que les queda los fines de semana, trabaja como decoradora de eventos. Sus dos hijos mayores también trabajan, y la menor, de nueve años, todavía está en la escuela. A María Alejandra le gusta el canto y sueña con estudiar Comunicación Social para trabajar en radio