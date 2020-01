Compras el comercio vía web crece un 5%

El comercio electrónico en Bolivia sigue sin despegar como se quisiera pero hay avances. Entre 2014 y 2016 se registró un crecimiento del 5% de consumidores digitales que rompieron las barreras de la desconfianza, oferta insuficiente y medios de pago.

A esa conclusión llegó el estudio sobre la Evolución del Consumidor Digital en Bolivia realizado por Captura Consulting en noviembre del año pasado mediante el cual se encuestó a 1.040 personas de entre 15 y 60 años en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba que se conectan a internet por lo menos una vez por semana.

Un 10% de los encuestados en 2016 afirmó haber comprado algún producto por Internet mientras que en 2014 (cuando se hizo similar estudio) solo un 5% dijo haber realizado una operación de comercio electrónico. Los equipos electrónicos, ropa y calzados son los productos que más compraron. En métodos de pago, lo más utilizado es el efectivo contraentrega, la tarjeta de credito y la transferencia bancaria.

Quienes no compraron ningún producto por Internet el año pasado (90%) señalaron como causas: la desconfianza (55%), seguida del desinterés (19%), el desconocimiento (14%) y la falta de tarjeta de crédito (3%).

Oportunidades

Según la encuesta de Captura Consulting, la penetración de internet en el eje central de Bolivia (56%) está por encima de la media mundial y creciendo tres puntos porcentuales en 12 meses. Además, los smartphones y WhatsApp le están dando un impulso al crecimiento de la web, ya que el 61% de los celulares en el país son teléfonos inteligentes y entre los consumidores digitales, el 89% lo tiene como principal medio de acceso a la web.



Internet en el hogar también está creciendo. Antes la conexión fija estaba en el 13% de los hogares y ahora la conexión móvil lo amplía al 36%. El cable módem abarata la conexión y las operadoras bajan el precio a su ancho de banda (hay más streaming).



Analizando el comportamiento del consumidor digital en el país este estudio revela que “los bolivianos digitales son muy sociales, están en las redes y mensajean mucho”. Casi todos tienen Facebook y WhatsApp y un 40% es fan o habla sobre las marcas. De hecho, hasta el 51% investiga o se informa en la web antes de comprar y un 16%, después.



Además, no le molesta la publicidad digital pues 3 de cada 10 afirmaron que les gusta y 4 de cada 10 les es indiferente. Por otra parte, al consultarles sobre su reacción con la publicidad, un 60% reacciona de manera positiva (la mira, la lee o le da click) y un 40% la borra o pasa por alto.

Desafíos



Frente a ese panorama, ¿cómo se puede dar un mayor impulso al comercio electrónico en Bolivia?.

Marcos Pueyrredón, presidente del eCommerce Institute, considera que el gran problema con el que se enfrenta el comercio electrónico en el país es la oferta; es decir, hace falta más empresas que brinden sus servicios o productos a través de internet.

“En Bolivia no hay problema de demanda, falta oferta que cumpla con las buenas prácticas y genere una experiencia de compra positiva”, indica.

El eCommerce Institute hizo un estudio regional que reveló que el consumidor de América Latina compra por tres motivos: precio, conveniencia y comodidad, y está dispuesto a pagar hasta un 10% más por un producto o servicio si tiene una oferta local.

Karem Infantas, ingeniera de sistemas y directora del Centro de Innovación GeneraCenter, observa que el comercio electrónico sigue atravesando problemas colaterales como la logística pero en particular están las posturas tradicionales o convencionales de los empresarios por el alcance local de sus productos o servicios. Adicionalmente, señala problemas relacionados con el marco regulatorio de esta actividad.

Infantas asegura que para conseguir una mayor penetración de internet se debe mejorar no solo la conectividad sino la calidad de los servicios web y asegurar el acceso a zonas menos favorecidas.

Para Camilo Córdova, activista y representante de Más y mejor internet para Bolivia, la principal barrera es el medio de pago y cobro además de la falta de un sistema de entrega y de información y seguimiento de paquetes.



“Si bien hoy existen medios de pago (Síntesis, Tigo Money) que ayudan en cierto modo al comercio electrónico, aún no hemos logrado romper la barrera de la ubicuidad, que es uno de los pilares del concepto de ecommerce. Se trata de eliminar las limitantes de tiempo y espacio”, puntualiza Córdova.

Stefan Postey, gerente de retail de Multicenter, cree que un obstáculo para el desarrollo del ecommerce es el miedo a comprar por un canal que aún es poco conocido. La gente no sabe cómo comprar, pregunta sobre los métodos de pago y envío.



“Hay que enseñar mucho todavía para que este canal genere más confianza y la gente entienda mejor cómo funciona y cuáles son los beneficios”, afirma Postey.

Multicenter cuenta con una plataforma digital que permite hacer compras por Internet. En los primeros tres meses que lanzaron su sitio, ya lograron más de 350 transacciones. alrededor del 71% en Santa Cruz, un 19% en La Paz, un 7% en Cochabamba y el resto en otros departamentos.

Lo que parecía una moda pasajera se ha convertido en una herramienta clave a la hora de comunicar y cerrar ventas, explicó por su parte Eliete Malpartida, jefa nacional de marketing de la cadena de tiendas Dismac. En su opinión, el continuo crecimiento del entorno 2.0 en las vidas privadas, está adentrándose cada vez más en el mundo empresarial.

Cambio de hábitos



Hoy internet y la hiperconectividad ha modificado el comportamiento de compra de los consumidores. Estos buscan más información para acceder a un mejor producto y un buen precio.

Para Pueyrredon un buen medio de pago para potenciar el ecommerce es la billetera móvil o el pago en la entrega. . En Bolivia, cuatro de cada 100 personas que realizan transacciones electrónicas usan la billetera móvil, según la Encuesta Nacional de Servicios Financieros realizada por la ASFI.

Los resultados de la encuesta de Captura Consulting además revelan que el 97% de las personas sigue comprando offline mientras que solo el 3% compra on line, principalmente desde la plataforma de Facebook.

Facebook también se ubica en primer lugar entre las páginas que se utilizan con mayor frecuencia y navegan por más tiempo. Es, además, la primera red a la que se conectan al inicio y final del día.