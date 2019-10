“Nuestro festival será mucho más lindo que el de Viña del Mar”

El presidente le ha dado de entrada una misión. La semana pasada prometió un festival musical más grande que el de Viña del Mar, ¿usted ya trabaja en eso?



Hay varios retos nuevos. Uno de ellos es este festival, el presidente Evo Morales nos lo ha planteado muy acertadamente y rápidamente también. Si bien el mandatario tuvo acercamientos con algunos gestores artísticos, como Los Kjarkas, habrá que trabajarlo con otros actores.



Está en marcha entonces…

Es parte de un proyecto que se realiza desde hace un año. Después de la última participación de Ch’ila Jatun en Viña del Mar, el presidente Morales nos propuso a nosotros y al país la posibilidad de generar un espacio cultural de esa índole.



Esto fue corroborado por el jefe de Estado la anterior semana. Ahora el reto va por dos lados.



La gestación del festival que ya está en marcha y, evidentemente, buscará un espacio donde se revaloricen las culturas y que el componente folclórico cultural sea el principal a ser mostrado.



Probablemente se desarrolle en esta gestión en un escenario prestado. Entretanto, vamos trabajando un proyecto para la construcción de un escenario que tenga características mejores a las que ofrece Viña del Mar y que sea atractivo para los visitantes.



¿Se realizaría en la misma época que Viña?

Todavía no está definido, habrá que trabajarlo. Creo que siendo acertados en términos de temporalidad no vale la pena hacerlo en la misma época, el de Viña del Mar es un festival que tiene mucha data.



Nuestro festival será mucho más lindo, propio, cultural, pero habrá que definir fechas en las que podamos coincidir no solamente con los actores nacionales e internacionales, sino con los representantes culturales autóctonos de distintos países.



¿Se lanzará este año?

Sí, este año, en escenario prestado. El escenario final, el que construiremos, será en Cochabamba, eso está validado por el presidente Morales, ahí será la estructura. Y, bajo esa lógica, probablemente este festival, en este año, tendremos que realizarlo en Cochabamba.



¿Y su formato?

Uno de los principios fundamentales es buscar que sea sostenible. Veremos si es folclórico o si mezcla todo tipo de artes.



¿Cuál es el presupuesto?

Todavía no tenemos un presupuesto definido.



¿Qué opina el Gobierno con respecto a la participación de grupos bolivianos en Viña, a partir de la experiencia amarga de Ch’ila Jatun?

El Ministerio de Culturas y Turismo apoyó a los distintos representantes, pero tiene una concepción distinta.



Es un evento privado, donde el representante no pasó por etapas de preselección y selección. En su momento fue apoyado por el ministerio a partir de un compromiso que tiene el Gobierno con los gestores culturales.



Este no es el caso de la última participación. Decidimos que Bolivia no debería participar en Viña. Evidentemente, el deber ser y el ser son distintos. Como Estado no apoyamos directamente, pero consideramos que este festival perdió credibilidad.



No hay imparcialidad, especialmente en la competencia folclórica y sería mejor no ir, cuando hay otros escenarios en el mundo para mostrar la riqueza de nuestro folclore que tienen más objetividad.



El ministerio apoya la campaña marítima, ahora con una canción, ¿es cierto?



El ministerio está enfocado en esto. 35 artistas trabajan en la composición de un tema relativo al mar. Nació por los gestores culturales. La compuso Wálter Zeballos y se llama Las playas del futuro. Participan artistas como Los Kjarkas, Ch’ila Jatun, Jorge Eduardo, Matamba, Fabio Zambrana, Grillo Villegas, Omar Gonzales, Aldo Peña, Pepe Murillo, Yalo Cuéllar, Dante Uzquiano, Gísela Santa Cruz, Esther Marisol, Zulma Yúgar, Enriqueta Ulloa, Jenny Cárdenas y otros.



¿Y el Dakar 2016?

Es muy probable que retorne al país; sin embargo, todavía no lo podemos asegurar.



¿Cómo repercutió en atraer el turismo?

Sin duda. Al Salar de Uyuni ahora tenemos un promedio de 250.000 visitas extranjeras, en 2011 teníamos 80.000.



Es el principal destino turístico del país. El 2014 en Uyuni había 1.050 camas, unos 30 hoteles. Este año, tuvimos más de 2.550 camas, más del doble, 56 establecimientos. El 2010 el flujo venía de Europa de julio a septiembre. Desde el 2012, hay gente todo el año, muchos turistas asiáticos.



Genera un efecto multiplicador, el turista visita y llega también a Santa Cruz, La Paz, ya es un destino independiente.



Jude Law ayuda, ¿no?, como la llegada del grupo Kiss este año,

¿quieren conocer al presidente?

Ayuda. Lo de Kiss no está confirmado. Los inversores pidieron reunirse conmigo, y los apoyaremos. George Clooney estuvo por acá.



¿Es cierto que estuvo en Tiwanaku en la ceremonia andina del 21 de enero?

Escuché ese rumor. Personalmente no lo vi, así que no lo puedo confirmar