Kenny vuelve a su casa con arresto domiciliario

El exparticipante del reality "Calle 7", Kenny Teodovich salió de la cárcel de Palmasola este jueves por la tarde tras pagar una fianza de 5.000 bolivianos, impuesta por un juez cautelar, informó su abogado Róger Mariaca.



Teodovich no recuperó por completo su libertad, ya que debe guardar arresto domiciliario, como medida sustitutiva a la detención preventiva. Sin embargo podrá salir de su casa entre las 08:00 y 20:00 para trabajar.



"Él está con arresto domiciliario entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana, fuera de ese horario él trabajará, como se demostró al juez", informó Mariaca.



Allegados a Kenny informaron que trabajará como modelo y relacionador.



Este no es el fin del proceso, ya que Teodovich sigue imputado por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves y debe demostrar en un juicio su inocencia si no desea regresar a la cárcel.



Teodovich fue filmado golpeando a André Zanky la madrugada del 27 de septiembre, unos días después, y en medio de gran repercusión mediática, se entregó a la Policía.