Dos rebeldes mueren en reinicio de bombardeos contra las FARC

Dos guerrilleros murieron este sábado en un bombardeo militar en el departamento colombiano del Meta (centro), el primero desde que el presidente Juan Manuel Santos diera este miércoles la orden de reanudar los ataques aéreos contra los campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la muerte de once militares.



Así lo confirmó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en un acto oficial en el municipio de Granada, en el Meta, donde explicó que en la acción se destruyó además una fábrica de explosivos de los guerrilleros.



"Se hizo una operación de bombardeo. Se destruyó aquí, en la zona de Vista Hermosa, toda la fábrica de explosivos del frente séptimo de las FARC. Fueron abatidos dos terroristas y se incautaron grandes cantidades de explosivos", detalló Pinzón.



Santos ordenó reanudar ataques



Se trata del primer bombardeo del que se informa oficialmente desde que se conociera la orden de Santos de reanudar esas acciones, como respuesta al ataque guerrillero que dejó este miércoles 11 soldados muertos y otros 24 heridos en una zona rural de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste).



El suceso, que según el Ejército ocurrió mientras los militares dormían, ha causado indignación en el país y ha provocado incluso que el presidente planteara ayer poner "plazos" al proceso de paz que su Gobierno mantiene con las FARC desde noviembre de 2012 en La Habana.



"Llegó la hora de acabar la guerra, la paciencia se nos agota, hay que ponerle plazos a este proceso", declaró en un acto en Bogotá.



Hoy, después de que el ministro de Defensa le entregara los detalles del bombardeo en persona en Granada, donde se encuentra con varios miembros del Gobierno en un acto sobre política de restitución de tierras, Santos recordó a los soldados fallecidos y pidió no "jugar con el dolor" de sus familias.



El ataque de este miércoles es el que más víctimas mortales ha causado desde que comenzaron las negociaciones de Cuba, donde las partes abordan simultáneamente los últimos dos apartados de los cinco que contiene la agenda para firmar la paz.



Desde que se conoció lo ocurrido, miles de flores y velas en recuerdo de los once soldados decoran varios batallones militares del país, convertidos en lugares de peregrinación por centenares de ciudadanos.,

Señores de las Farc: la paciencia se nos agota. Hay que ponerle plazos a este proceso.— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) abril 17, 2015 n