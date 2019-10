Erbol reduce su personal y niega riesgo de su cierre

El Director Ejecutivo Nacional de Erbol, Augusto Peña, admitió que la radio en La Paz redujo su personal, pero descartó por completo que exista la posibilidad de cierre. Algunos de los extrabajadores de la emisora usaron las redes sociales para despedirse y denunciar "asfixia económica" del Gobierno.



"Esa noticia que circula es falsa. Se ha reducido el personal, no es que se ha despedido. Es un tema interno, solo se ha reducido el personal y ha comenzado la nueva etapa de trabajo de radio Erbol", dijo en entrevista a EL DEBER el también comunicador.



Conoce más: Rivera deja la radio Erbol de manera "sorpresiva"



Eddy Andrade Valdez, Alexander Quispe, Miguel Escobar o María Carvallo son algunos de los periodistas que dejaron la institución en los últimos días, mientras que permanecen Pedro Saul Gemio, Susana Escobar, Juan Macias, Wilma Villca, Miriam Escobar, entre otros.



"Yo creo que es falsa la información de que vamos a cerrar, la asamblea de Erbol y el directorio ha ratificado plenamente la etapa de reestructuración de Erbol. Es imposible que vayamos a cerrar, lo que pasa es que se utilizan las redes sociales para filtrar rumores", agregó.



Lea también: Amalia Pando deja radio Erbol y pide "no llorar"



Amalia Pando fue otra de las voces que dejó la emisora; en su momento denunció "asfixia económica" por parte del Gobierno nacional. Incluso se realizó una campaña para recolectar fondos que permitan la sostenibilidad de la radio, pero no se pudo lograr su permanencia, tras su renuncia.



"Ya se ha garantizado el trabajo del personal", manifestó Peña y adelantó que en los próximos días se irá conociendo las características del nuevo trabajo que asumirán. Por lo pronto, es visible que la Radio Municipal de La Paz copó algunos de los espacios