Nicolás Ribera: “La incidencia cívica en la región y el país está en situación crítica”

El abogado y docente Nicolás Ribera anunció su candidatura para presidir el Comité pro Canta Cruz, del que fue vicepresidente entre 2009 y 2012. Dice que no es una decisión personal, sino que es impulsado por varios sectores.He estado conversando y trabajando con dirigentes universitarios, además de sectores empresariales, transportistas, culturales y otros acerca de la necesidad de renovación de la conducción del comité porque hay la sensación de que está en una situación bastante crítica desde el punto de vista de su incidencia en la región y el país.Ante este ostracismo en que está la sociedad civil frente al Estado, necesitamos que el Comité pueda canalizar las inquietudes de la población, tanto en sus problemas elementales y básicos como en proyectos como Rositas y Mutún. El comité requiere una postura firme, pero sin entrar en la bravuconada, tanto frente al Estado como a los gobiernos departamental y municipal. Nuestra autonomía está relegada y casi ‘puesta en toco’ por el Gobierno central.He apoyado iniciativas juveniles y gremiales, soy un reformador nato. Me he actualizado en derecho y he estudiado las tendencias políticas en diferentes lugares del mundo, para saber qué es lo mejor para Santa Cruz.Estamos conversando con diversos sectores, no queremos que sea un ‘pasanaco’. El liderazgo estudiantil universitario es el núcleo central de esta candidatura, que no es una decisión personal, sino consensuada con varios sectores.En todas las sociedades hay grupos de presión y expresión, y los seguirá habiendo, como hay comparsas y fraternidades.No. El único grupo selecto al que pertenezco es a la promoción ’80 de mi colegio