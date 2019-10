Conflicto estudiantil deja 6 heridos en Cochabamba

Un choque entre dos grupos de estudiantes en predios de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba dejó seis personas heridas, una de ellas producto del ataque con una arma blanca.



"Han llegado nueve personas con heridas superficiales, tres de ellos han sido dados de alta y nos quedan seis heridos. Uno de ellos reviste gravedad porque tiene una herida por arma blanca en su costado izquierdo", dijo el doctor Óscar Ferrufino, parte del seguro universitario.



El enfrentamiento entre los universitarios tuvo lugar esta mañana y se debe a las medidas de presión en rechazo a la titularización de los docentes por resolución, mientras que otro grupo exige que se reabran las instalaciones de la casa de estudios.



"Estas son las consecuencias de no querer dar examen, no saben que inventarse para no someterse a exámenes de competencia. Inclusive, son capaces de arriesgar la vida para no dar exámenes de competencia. Son gente de choque contratada", afirmó Miguel Coca, dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL).



Petardos, gases lacrimógenos y detención de supuestos "infiltrados" marcaron la jornada violenta en Cochabamba, ante la evidente falta de uniformados de la Policía que frenen las agresiones. Existe una resolución que permite la titularización de 900 docentes sin examen de competencia.