Perú no formaliza pedido de extradición de Belaunde

El Gobierno peruano aún no formalizó la solicitu de extradición del exasesor de Ollanta Humala y empresario, Martín Belaunde Lossio, según informó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura.



“No existe en este momento una solicitud formal de extradición; seguramente el Estado peruano verá esa situación de cumplimiento de todos los requisitos. Si nos llega en el plazo que establece el tratado de extradición, de 60 días, vamos a analizar, nuevamente, si cumple con los requisitos que establece la ley”, agregó la autoridad.



Belaunde es acusado de los presuntos delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir por el Caso "La Centralita" y tramita su apelación ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), que la pasada semana le negó el refugio político en Bolivia.



En las últimas horas surgió la posibilidad para que el ciudadano peruano pase a un tercer país. En la víspera el presidente Evo Morales aseguró que "Bolivia no va a ser basurero de corruptos, no va a proteger a corruptos, ni a cualquiera que usa cualquier pretexto".



Mientras tanto, Belaunde permanece en la casa de su primo político, Yulliano Arista, conocido en el país como el "Curaca Blanco", mientras que desde el Gobierno se dispuso reforzar la seguridad policial en alrededores.



Declaraciones de Morales a Telesur:,