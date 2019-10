Hay temor por una contaminación química tras explosiones en China

Las autoridades chinas seguían combatiendo este viernes el incendio en el puerto de Tianjin, causado el miércoles por violentas explosiones, que dejaron cerca de 50 muertos y 500 heridos y podrían haber liberado productos químicos peligrosos para la población.



Los funcionarios municipales de esta ciudad portuaria del este de China declararon en una rueda de prensa que desconocen el tipo de material explosivo almacenado en el depósito de mercancías peligrosas cuando tuvo lugar la explosión y las causas del siniestro.



En el lugar de las explosiones había varios productos químicos peligrosos, afirmó la organización ambientalista Greenpeace, que advirtió que la lluvia podría diseminar sustancias peligrosas en el sistema de aguas. El diario "Beijing News" informó por su lado que, según los fabricantes, en el lugar había al menos 700 toneladas de cianuro de sodio.



Elementos de esa sustancia altamente tóxica fueron detectadas en las aguas residuales de la zona, agregó el diario en un artículo publicado el jueves y retirado el viernes de la página web.



Un equipo de 217 expertos militares, especialistas en armas nucleares, bacteorológicas y químicas, empezó a trabajar en el lugar el jueves, informó la agencia oficial Xinhua.



Los agentes dispersaban a los residentes que querían ver el lugar de las explosiones, impidiendo tomar fotos. "No hay nada que ver aquí", decían.



"El gobierno no dice nada"



Este viernes, los bomberos celebraron el rescate de uno de sus agentes, de 19 años, que estaba atrapado en el lugar, donde actualmente unos 1.000 funcionarios siguen trabajado para sofocar las columnas de humo que aún se levantan sobre la ciudad, agudizando los temores de que más producto químicos puedan ser liberados.



Las autoridades no informaron sobre si el bombero formaba parte del primer grupo que llegó a controlar el siniestro o si era de un contingente posterior. En un fotografía se ve al joven tendido en una camilla, con los ojos cerrados y con manchas en toda la cara. Los bomberos que fueron lanzados inicialmente al lugar estaban "tanteando y registrando" el área cuando se produjo una explosión, dijo Zhou Tian, director del cuartel contra incendios de Tianjin.



"Los bomberos que están en el centro de las explosiones estaban poco preparados", agregó.



En un edificio de oficinas próximo, Liu Zongguang, un guardia de seguridad de 50 años, portaba una máscara quirúrgica. "Estoy usando esta máscara porque vi a algunos policías usándolas, pero también vi a algunos sin máscaras. No sé qué hacer", dijo Liu.



"Tengo miedo, pero ni siquiera sé de qué tener miedo exactamente. El gobierno no nos dice nada sobre lo que tenemos que hacer para proteger a nuestras familias". El "Diario del Pueblo", órgano oficial del Partido Comunista chino, indicó que la construcción de este tipo de depósito en esta zona industrial "violaba claramente" las normas de seguridad.



Según la reglamentación china, los depósitos de materiales peligrosos deben situarse al menos a un kilómetro de lugares habitados y carreteras principales.



En este caso, dos zonas residenciales y varias avenidas se encontraban a menos de un kilómetro, así como dos hospitales y un campo de fútbol, afirmó el medio de comunicación estatal. "En condiciones normales, el depósito en cuestión no debería haber logrado pasar todos los controles medioambientales", comentó el diario.