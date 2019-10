Rafael se aleja de Samuel por sufrir bullying político

Rafael Quispe, hasta hoy diputado de Unidad Nacional (UN), decidió alejarse del partido político del cual es jefe Samuel Doria Medina, debido a que "no puedo seguir sufriendo maltratos, discriminación, y una situación de bullying político".



El legislador opositor suplente, electo bajo la sigla de la alianza Unidad Demócrata (UD), identificó a Jimena Costa, jefa de su bancada en la Cámara Baja, como quien más agresión le propicia, tras varios desacuerdos públicos que tuvieron.



Sin embargo, Quispe dijo que mantendrá el contacto con los legisladores que llegaron a la Asamblea de la mano de Rubén Costas porque “al final soy diputado de Unidad Demócrata, pero he tomado la decisión de alejarme de Unidad Nacional”.



En respuesta a dicha decisión, el senador Arturo Murillo, muy cercano a Doria Medina, que señaló que "una es Unidad Nacional, otro es Demócratas y otros son arribistas que no agradecen el puesto que se les ha dado en el parlamento".



Un caso similar involucra a Víctor Gutiérrez, que se calificó como un diputado en "solitario"; pese a que UD analiza remitirlos a su comisión de ética, debido a que se considera que ambos legisladores "se vendieron por un plato de fréjoles" y son tránsfugas.