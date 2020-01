Nuevo estilo de hombres con ropa femenina

“No es ropa de chicas, es simplemente ropa y ya”, dijo Jaden Smith, hijo del reconocido Will Smith, en una declaración para varios medios en Estados Unidos; quien se ha convertido en un icono de la moda por usa prendas extravagantes que hace alusión a ropa femenina.



La moda se identifica como “sin géneros” según shock.com, y ha tomado fuerza en las pasarelas alrededor del mundo con hombres desfilando con vestidos, minifaldas, túnicas o pantalones de tiro alto combinado con sandalias.



Se considera una forma de expresión de rebeldía ya que hace todo lo opuesto a lo ya establecido en cuanto a que hace parte o no de las forma de vestir entre géneros, femenino y masculino.



Smith defiende el hecho de que es una forma de mostrar que los hombres también pueden tomar las riendas de la moda y hacer que los diseñadores se reten a buscar nuevas formas, sin que esto los hagan ver menos hombres, es un simple aporte al estilo y la comodidad.



La prendas más usadas, son los vestidos hechos camisetas, los meggins (los leggins en versión femenina), los culottes, que son unos pantalones anchos en la parte de arriba y angostos en los tobillos. Además, el uso de accesorios unisex, como carteras, flores, sombreros, gorras,