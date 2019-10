El papa alerta a seguridad del Vaticana de los "peligros" que existen

El papa Francisco recordó este jueves a los responsables italianos que garantizan la seguridad del Vaticano que existen "sombras y peligros", una advertencia pronunciada en un momento delicado por la alerta ante posibles atentados en toda Europa.



En un discurso pronunciado ante las autoridades y los agentes encargados de la vigilancia y seguridad del Vaticano, el papa argentino recalcó que su tarea "es la de vigilar y controlar lugares importantes para la fe y la vida de millones de peregrinos".



Durante el tradicional discurso que el pontífice pronuncia con ocasión del nuevo año, Francisco admitió que "en el horizonte, vemos sombras y peligros que preocupan a la humanidad", dijo.



Sin embargo, los invitó a "no perder la esperanza" y a convertirse en punto de referencia para los cientos de fieles y turistas que a diario visitan el Vaticano.



"Que todo el mundo pueda sentirse ayudado y protegido por vuestra presencia y vuestro cuidado", pidió.



Sin confirmar si ha recibido amenazas directas de grupos radicales islámicos, el pontífice instó a los agentes que trabajan en colaboración con la Guardia Suiza en la vigilancia del Vaticano a "no desanimarse" ante lo que pueda ocurrir.



En declaraciones a la prensa durante el vuelo de regreso de Sri Lanka y Filipinas, Francisco reiteró que "no tiene miedo a morir" en un atentado y que lo que más le preocupa son los fieles.



"A mí me preocupan los fieles, de verdad, y sobre esto hablé con la seguridad vaticana", aseguró a los periodistas que lo acompañaron en el vuelo papal.



Italia decidió reforzar la vigilancia de objetivos sensibles, entre ellos la sede de varios diarios y las entradas al Vaticano tras el ataque en Francia el 7 de enero a la revista satírica Charlie Hebdo, y prepara también normas contra el terrorismo.