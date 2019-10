Alcaldía incrementará controles por Año Nuevo

El secretario municipal de Defensa Ciudadana, José Canudas, anunció que incrementarán los controles en los mercados a fin de evitar que los comerciantes vendan productos alimenticios en mal estado.



Canudas dijo que ya decomisaron cerca de 800 kilos de carne en mal estado y que también verificaran que no se vendan bebidas vencidas o adulteras, y explosivos peligrosos como la “matasuegra”.



“Se ha instruido a todos los inspectores que a aquellas personas que se les encuentre comercializando carne en mal estado se les inicie un proceso penal por atentar contra la salud de la población”, advirtió Canudas en una entrevista en el canal Unitel.



El funcionario dijo que habrá personal de la gendarmería municipal que ingresará a los restaurantes, hoteles y salones de eventos donde se organicen fiestas para recibir el Año Nuevo, a fin de verificar el buen estado y manipulación de los alimentos.



Canudas dijo que se controla que las bebidas como la Sidra y el Singani con fechas vencidas no sean comercializadas en los mercados. “Antes de comprar tienen que agitar la botella y verificar si no contiene partículas negras en el líquido”, recomendó.



Los gendarmes municipales también controlan que no se comercialicen los fuegos pirotécnicos conocidos como “matasuegras”, que son considerados peligrosos por el fuerte impacto que causan al ser detonados.



“Hicimos pruebas con las bombas (matasuegra) en carne de gallina y el impacto causado por la explosión es muy fuerte. Puede volar el dedo a los niños que no saben manipularlo”, advirtió.