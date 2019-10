La Fiscalía no investigará al coronel Cardona

Germán Rómulo Cardona, el coronel que salió de Bolivia el 19 de abril tras abrir polémica con declaraciones contra el Gobierno y el Ejército, no será investigado por el Ministerio Público, ha confirmado el fiscal del Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla.



El fiscal declaró a la Red Uno que “toda acción que se considere un hecho delictivo se analiza, pero en este caso no tenemos nada”. El representante del Ministerio Público enfatizó que “por el momento no hay nada concreto” y que el militar se encuentra libre de proceso.



El revuelo mediático por Cardona surgió luego de que éste revelara que envió un informe ‘ultrasecreto’ al comando del Ejército y que esta institución informó al Gobierno, antes de investigar lo señalado en ese texto.



El documento, al que tuvo acceso en abril EL DEBER, señalaba, entre otras cosas, que un arsenal de armas de la Octava División del Ejército salió para armar el caso terrorismo originado en abril de 2009.



El coronel, que en estos momentos se encuentra en terapia intensiva en el hospital militar Cossmil debido a una afección en el corazón, también relacionó al Gobierno con el narcotráfico.



Lo que si afronta el militar, según indicó el miércoles el jefe de la Octava, Raymundo Zapata, es un sumario interno por deserción, por abandonar sus funciones al salir del país. Esa situación será definida por el Tribunal Militar.