Tropical Tours y BoA se alían para ofrecer tres vuelos directos a Cancún

Tropical Tours y Boliviana de Aviación (BoA) invierten en vuelos directos a destinos del Caribe con el apoyo de la Embajada de México.



La agencia de viajes y turismo y la estatal Boa firmaron una alianza estratégica que incluye la programación de tres vuelos directos, sin escala, desde Santa Cruz con destino Cancún (México). Las salidas fueron lanzadas para el 17 y 25 de junio y el 4 de julio.



Para hacer posible esta operación aérea, Tropical Tours invertirá más de $us 500.000 en una de las campañas vacacionales más importantes en la historia de la industria del turismo.



Se informó de que los boletos aéreos incluyen paquetes "todo incluido" en las principales cadenas hoteleras como Oasis Cancún, Be-live, Barceló y Palace Resorts con precios desde $us 1.479 por nueve días de vacación en las paradisiacas playas de Cancún.



Completando esta operación también se ofertarán dos vuelos desde Cochabamba y uno desde Tarija con destino a Punta Cana-República Dominicana.



Desde BoA, el gerente general, Ronald Casso, indicó que a través del departamento de planificación se está gestionando los permisos de operación para ampliar la oferta aérea a más de 800 pasajeros que tendrán la posibilidad de viajar en temporada alta con precios de época baja.



En esta operación BoA utilizará aeronaves 737-800, la flota más moderna del país, con capacidad para más de 160 pasajeros.



Embajada de México



?Con motivo del lanzamiento de la alianza estratégica, el embajador de México, Héctor Valezzi, informó de que se ha conseguido el apoyo de la difusión del destino a través del Consejo de Promoción Turístico de México (CPTM).



Para facilitar la entrega de visas, el consulado de México gestionará la llegada de una delegación a Santa Cruz para que los pasajeros tramiten este documento en la capital cruceña y no viajen a La Paz.