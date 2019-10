Policía ocultó por cuatro horas fuga de Belaunde

El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, reveló que el informe de la Policía y de Inteligencia sobre la fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio llegó tarde al Gobierno. Advirtió que los malos policías pueden incluso aplicar un complot al proceso de cambio.



"Estaba en mi domicilio y cerca a las 8:15 me llaman. Yo siempre recibía informes desde la cinco de la mañana, de la Policía, de Inteligencia y resulta que ellos, a las tres de la mañana, dijeron que Belaunde no aparecía y recién reportaron a sus mandos a las 7:30 de la mañana, cuatro horas después", detalló en declaraciones a radio Erbol.



Calificó de "terrible" el comportamiento de los custodios del ciudadano extranjero, porque existió un vacío de aproximadamente cuatro horas y media, tiempo en el que se hubiera encarado la búsqueda del peruano.



Moldiz admitió además conocer el pago que Belaunde efectuaba a sus custodios que, según él, oscilaba entre los 100 y 200 bolivianos por día y que habría deparado un monto mayor para permitir la fuga de Belaunde. El exministro de Gobierno dijo que cambió a los uniformados, pero los nuevos reemplazos también fueron corrompidos.



"Desde el principio les daban dinero y cuando me enteré mandé a cambiar a todo el equipo, pero resulta que ese equipo luego vuelve a caer en las garras del señor Belaunde, lo que demuestra lo vulnerables que son algunos sectores de la Policía", explicó.



La exautoridad informó que 15 uniformados estaban encargados de la custodia del empresario y anticipó que el proceso judicial contra ellos demandará una pena privativa de libertad de varios años, aunque puso en duda que se conozca el paradero del exasesor de Ollanta Humala.



"Ellos saben cómo salió, quiénes lo extrajeron y con qué dirección fue. No hay nada fácil en en esto, pero se ha avanzado mucho en la investigación para detener a Belaunde y seguramente se continuará con eso", complementó Moldiz.



Tuit del ministerio de Gobierno:



Ex Ministro @HugoMoldiz : "Los malos policías me tumbaron".— MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) Mayo 26, 2015 n



Búsqueda en dos fronteras



El nuevo ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que continúan las tareas para hallar al ciudadano peruano y explicó que la captura de su abogado en Bolivia forma parte de la investigación porque es parte de su entorno de confianza.



"Se están multiplicando los operativos en distintos puntos del territorio nacional y que vamos a reforzar la coordinación con autoridades del Perú y de Brasil en las próximas horas", aseguró sin confirmar si Belaunde permanece o salió del país.



El Canciller David Choquehuanca informó que el 14 de mayo pidió formalmente a Perú que comunique cuándo y dónde recogería al empresario. La respuesta no llegó hasta la fecha, después de la fuga el pasado domingo.