Una nueva biografía dice que Gardel es uruguayo

Al cumplirse 80 años de la muerte del mago del tango, Carlos Gardel, la presentación de una "biografía oculta" que defiende que nació en Uruguay y no en Francia, será el as que el país suramericano sacará de su manga para reafirmarse no a media, como decía la canción, sino a toda luz, como padre del mito.



"Seguimos insistiendo en la tesis porque lo que queremos es que sobre todo nuestras futuras generaciones tengan bien claro cuál ha sido la historia de Gardel", cuenta con rotundidad Carlos Arezo, director general de Cultura del departamento de Tacuarembó, donde según la teoría "uruguayista" nació el popular ídolo rioplatense.



Paso a la inmortalidad



Y es que 2015 no es un año más para los enamorados en Uruguay del también actor y compositor: no solo se conmemora el aniversario de su trágico "paso a la inmortalidad" el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín (Colombia), sino también los 100 años de su debut en Montevideo, donde se inaugurará un nuevo monumento en su memoria.



"Es de intervención urbana. No es un monumento en un alto pedestal sino que impone al Gardel humano en relación con la ciudad", explica Gonzalo Halty, director de Promoción Cultural de la Intendencia de Montevideo, capital donde el artista encargó construir una casa que nunca disfrutó debido a su repentina muerte.



Será pues desde el 24 de junio cuando la céntrica avenida 18 de julio, a la altura del Bar Facal, contará, a iniciativa de este negocio, con una figura a tamaño natural del iniciador y máximo exponente del "tango canción", que ya tiene desde hace décadas un busto en el Barrio Sur de la ciudad.



La embajada de Colombia en Uruguay aprovechará para colocar en el mismo lugar una placa que recordará la muerte del dueño de una voz declarada en 2003 Memoria del Mundo por la Unesco.



Asimismo, en el marco de la Semana Gardeliana que anualmente celebran Montevideo y Tacuarembó, la investigadora argentina Martina Iñiguez pondrá la controvertida nota al ya largo enfrentamiento entre sus compatriotas, que defienden que Gardel nació en Tolouse (Francia) y los uruguayos, que se atribuyen ser la cuna del mito.



"Hablará del fracaso de la tesis del Gardel francés. Es una argentina muy categórica que está peleando contra los porteños (bonaerenses)", comenta Arezo en declaraciones a Efe.



A juicio de los uruguayistas, quien en realidad nació en Tolouse fue Charles Romuald Gardes, hijo biológico de Berta Gardes, una francesa que la versión gala sitúa como madre biológica y la uruguaya como adoptiva de Carlos.



"Nosotros sostenemos la existencia de los dos niños. La historia de Charles era diferente a la de Carlos Gardel y muchos se preguntan dónde terminó Charles. Si murió, si volvió a Francia y fue a cumplir la obligación (militar) de todo francés...", confiesa Arezo, tras reconocer las dudas que todavía persisten sobre el tema.



Uruguay sostiene su nacionalidad



Los uruguayos sostienen que la voz del tango nació en el Valle Edén de Tacuarembó fruto de una relación ilegal entre María Lelia Oliva y Carlos Escayola, jefe militar y político de la ciudad, quien no reconoció la paternidad de la futura estrella, que acabaron supuestamente entregando a Berta Gardes para su crianza.



Al parecer, esta mujer había estado en un primer momento en Tacuarembó, donde se hizo cargo del niño, aunque luego viajó de nuevo a Toulouse, tuvo a Charles y emigraron a Argentina, cuando volvió a responsabilizarse de Carlos.



La "biografía oculta" que Íñiguez presentará primero en Montevideo y luego en Tacuarembó "va a instalar una polémica fuerte. Es un trabajo de investigación muy potente y documentado", expresó Halty.



"Hay elementos bastante fidedignos y probatorios de la teoría uruguaya. No creo que cerremos el capítulo de la polémica pero es un elemento más a estudiar", matizó.



Para ahondar en su tesis, la supuesta ciudad natal del intérprete de "Volver" inaugurará una exposición de ampliaciones de documentos que se conservan en Buenos Aires y Montevideo que al parecer prueban la nacionalidad del "zorzal criollo" y que formarán parte del museo que en su memoria se halla en Valle de Edén.



Se trata de papeles, explica Arezo, de "cuando en 1920 se presenta ante el consulado uruguayo y hace la declaración de que es nacido en Tacuarembó, hijo de Carlos y María, ambos fallecidos, que sirvió para toda la documentación posterior que avala la teoría uruguayista, además de la tradición oral".



Sin claridad en su fecha de nacimiento



Ambas teorías, francesa y uruguaya, difieren también en el año de nacimiento del artista, que se ubica entre 1880 y 1890, pero parecen coincidir en que Gardel, que nunca fue claro con respecto a su fecha y lugar de origen, se nacionalizó en Argentina, donde vivió la mayor parte de su vida.



Entre la multitud de versiones, una investigación argentina concluyó que Gardel habría jugado al despiste con su nacionalidad debido a sus antecedentes penales por estafa.



"Se da permanentemente una "rentrée" de la discusión. Me gusta manifestar que todo esto es del Río de la Plata. Tenemos que superar un poco (estas discusiones)", confesó Halty.



Así, Arezo consideró que esta particular competencia uruguayo-argentina viene de años, como "todo lo que significa el fútbol, la Cumparsita, el origen del tango o la creación del dulce de leche".



Multitud de actividades integrarán la Semana Gardeliana (la última de junio) en las dos ciudades en torno al inmortal cantautor de tangos, que naciese donde naciese, parece pertenecer a toda la humanidad.