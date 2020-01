Alexandre Pires llegará en septiembre

El problema eres tú es la nueva canción en español de Alexandre Pires y será interpretada para el público cruceño el sábado 9 de septiembre en el salón Guarayo de Fexpocruz. El tema se desprende del disco Necesidad, una placa con otras 10 canciones en nuestra lengua, con las que el intérprete brasileño retoma su carrera internacional.

Será la única fecha en la que el antiguo vocalista del grupo Só Pra Contrariar actúe en nuestro país, así lo informó la productora Business Group. “En las próximas semanas llegará el artista para hacer la promoción de su nueva producción discográfica”, aseguró Jean Paul Flores, responsable de la empresa.

El espectáculo que traerá la voz romántica de Brasil incluye a 23 músicos, un elenco de bailarinas y sus grandes éxitos, entre ellos Usted se me llevó la vida, Ámame, Quitémonos la ropa, Es por amor, El silencio negro de la noche y por supuesto, Cuando acaba el placer. Las entradas empezarán a venderse la próxima semana y, solo se habilitarán 2.500 localidades, ya que el formato del show es de lujo e intimista. Los precios de las entradas serán Bs 1.000 en el sector supervip (mesas y silla), Bs 500 en vip (sillas) y Bs 250 general (gradería).

El cantante, de 41 años, retomó su presencia en la escena internacional a comienzos del 2017, pues estuvo ausente de los escenarios fuera de su país por siete años, tiempo que dedicó a su familia, su formación espiritual y la renovación de su lado creativo. “Sentí que necesitaba una pausa para dedicarme a mi familia. Me casé, tuve dos hijos que ahora tienen siete y nueve años, y me dediqué a mi hija mayor, de 24, con quien no pude compartir todo lo que hubiera querido antes”, expresó el músico a Efe.

A principio de este mes el galán fue protagonista de varios portales de noticias al caerse de las escaleras automáticas del aeropuerto de Congonhas, en San Pablo. Producto del accidente se dislocó un hombro y tuvo una luxación, lo que provocó que se sometiera a una cirugía. La recuperación lo obligó a reprogramar sus conciertos fijados para mayo, junio y julio.

Para el público brasileño lanzó hace poco el disco DNA Musical, el cual tiene 24 piezas, con colaboraciones con la plana mayor de la música brasileña como Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Chico Buarque, Martinho Da Vila y Milton Nascimento.

Las fanáticas cruceñas empezarán a contar las horas para reencontrarse con su ídolo después de 10 años.