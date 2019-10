Convocan cumbre de choferes para discutir del seguro de autos

El ex secretario ejecutivo de los choferes de Bolivia y diputado electo por el MAS, Franklin Durán, dijo que el congreso nacional de transporte será para evitar los problemas actuales ocasionados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) por lo falta de entrega de rosetas por la aseguradora Alianza.



Durán consideró que las federaciones de chóferes departamentales deberían apuntar a crear un seguro en cada sindicato para evitar este tipo de conflictos tras la determinación de la APS de otorgar la entrega del SOAT a una sola empresa.



"El miércoles hay un congreso nacional del transporte y en ésta se sacará una determinación porque muchos departamentos se han plantado (por la falta del SOAT) inclusive el de crear seguros como el que tiene el departamento de Tarija y de Oruro", explicó Duran a radio Panamericana.



En un tono de molestia, el exdirigente informó que muchos de los conductores de vehículos públicos, sobre todo los interdepartamentales, se ven perjudicados por la falta de rosetas y no pueden circular y mucho menos realizar viajes porque serían retenidos por la Policía.



Durán aseveró que cuando estén posicionados en el parlamento procederán a realizar las investigaciones correspondientes a la APS, y espera que no se encuentren actos de corrupción dentro de la autoridad de control esto debido a que en pasadas ocasiones los chóferes enviaron un comunicado pidiendo que el SOAT sea comercializada por otras empresas, pero lastimosamente siempre encontraban inconvenientes en las otras aseguradoras.



Cuestionó la determinación de la aseguradora de entregar las rosetas en los domicilios de los chóferes, hecho considerado como una "mentira".