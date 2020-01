Se cumple el paro de tres horas en el San Juan

Desde 10:00 hasta las 13:00 se suspendió la atención en la consulta externa del hospital San Juan de Dios en protesta por el alza de aranceles de curaciones y cateterismo y para exigir a la Gobernación la restitución de la trabajadora social Felicia Vargas, luego de un sumario que halló indicios de corrupción.



La dirigente sindical Cleotilde López aseguró que los nuevos aranceles se cobran desde hace un mes, lo que atenta contra el bolsillo de los pacientes más pobres.



Sin embargo, el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda desmintió ese cobro, aunque admitió que se hace un estudio para nivelar los aranceles el cual será expuesto a las juntas vecinales.



En lo que se refiere al caso de Vargas, Urenda indicó que fue hallada culpable de cobros ilegales y no volverá al nosocomio.



De no ser escuchados, López anunció un paro, de 24 horas, luego de una asamblea a desarrollarse mañana. Urenda no dudó en calificar la medida de política, acusó a López de ser militante del MAS y dijo que por ello trata de desestabilizar la gestión de Rubén Costas. Por su parte, López negó que la medida tenga un tinte político.