Grips de cambios empuñan el podio

A los casi 36 (cumple el 8 de agosto) y tras llenarse de gloria al lograr su octavo Wimbledon y su decimonoveno Grand Slam lo único que se le puede pedir al mejor tenista de la historia es que nos regale un par de años más de su talento en las canchas. Sobre su magia, su velocidad y su inteligencia para lograr ese juego exquisito y único se ha hablado y se seguirá haciendo, pero hoy los números nos golpean la puerta para hacer cálculos y proyecciones.

Roger Federer es una caja infinita de estadísticas y hoy se dieron a conocer los nuevos números del ranking de la ATP que lo ubica en tercer puesto con 6.545 (subió dos) asediando al número 1, Andy Murray, (con 7.750 puntos) a pocas semanas del Abierto de Nueva York y cuya superficie favorece al hombre nacido en Basilea. En 2016 no participó en ninguno de los torneos que vendrán, por lo tanto no defiende puntos y todo lo que obtenga suma en su puntaje.

Pero estos números tienen que ser contextualizados, porque tanto a Murray como a Djokovic los complican varias lesiones importantes que no los dejan desplegar su mejor potencial de juego. El N1 del mundo tiene muchos puntos por defender (más de 2.500) en los próximos meses; si bien hasta mediados de agosto se mantendrá allí, después tendrá que pedirle a su físico (sobre todo a su cadera) que lo acompañe. "Me sentaré con mi equipo y pensaremos en el largo plazo. Para el US Open quedan siete semanas, así que veremos lo que hacemos", dijo Andy.

Por otro lado, el serbio Novak Djokovic debe recuperarse de los continuos problemas de hombro y de codo que lo alejaron de Wimbledon (ante Berdych). Tiene 6.325 puntos, pero dicen que está evaluando tomarse una temporada (hasta fin de año) para recuperarse al 100% y volver con todo.

El número 2, Rafael Nadal, con 7.465 puntos, también puede lograr el primer lugar. El hombre de Manacor alcanzó por primera vez el número 1 en agosto de 2008 y lo sostuvo durante 46 semanas. Luego en 2010 y otra vez en 2013 cuando estuvo 39 semanas en el podio, sin embargo las lesiones se ocuparon de alejarlo de esa privilegiada posición, donde hoy quiere volver. Vienen los torneos de Hamburgo, Washington y Montreal, donde no participó en 2016, y puede sumar puntos, incluso antes del abierto de EEUU está Cincinnati, donde solo defiende 90 puntos. Así como Roger Federer, Rafael Nadal también puede alcanzar la cima del tenis mundial antes de fin de agosto. El año sigue moviendo posiciones y los hombres empuñan los récords con un grip que está por ser cambiado.