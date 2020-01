Mira el cocodrilo gigante en un campo de golf

Un cocodrilo gigante se paseó por un campo de golf en Florida, Estados Unidos. Medía entre 4,5 y 5 metros y sembró el terror en el Buffalo Creek Golf Course.



El cocodrilo, con la apariencia de un monstruoso dinosaurio, fue filmado paseando a través del campo de golf durante una ronda de tarde de juego. Charles Helms, el hombre que grabó el vídeo ahora viral, captó fríamente la imagen del carnívoro a unas pocas yardas de distancia y lo publicó en su página de Facebook.



"Jesús. Ese es el mayor cocodrilo que he visto en mi vida ", dice en el video.



Cuando vieron aparecer al cocodrilo creyeron que ese tamaño no era normal, por lo que sospecharon que se tratara de algún tipo de broma televisiva. “No sabía si nos estaban tomando el pelo o algo así. Estaba en reposo y de repente se levantó y comenzó a moverse hacia el gran lago”, recuerda Helms. Aunque por las imágenes cueste reconocer si se trata de un caimán o un cocodrilo por la forma de su hocico, este testigo cree que era lo segundo.



El reptil no molestó a nadie y tampoco ninguno de los allí presentes le increpó. “Es como una mascota para el campo del golf. Ha estado aquí durante mucho tiempo”, contó uno de los empleados al rotativo británico ‘The Guardian’.