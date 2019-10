El jurado de Viña eliminó a Pasión Andina

Morena retumbó en la Quinta Vergara por segunda vez y, aunque los orureños de Pasión Andina se mostraron más animados y seguros que en su debut, el jurado fue mezquino al otorgarle 5,4 puntos a la presentación.



Los representantes bolivianos, que quedaron fuera de la competencia folclórica, tuvieron que conformarse con el aplauso del público, que valoró su puesta en escena.



Por el otro lado, el panel le otorgó 6,5 puntos a la representante chilena, Elizabeth Morris, y 4,5 a Marco Castillo, de Brasil.



Los promedios de Colombia, Perú y Chile les permitieron avanzar hasta la última instancia de la competencia folclórica, que se definirá hoy, mientras que Italia, Colombia y Canadá se medirán en la internacional.



Noche emotiva



Con los acordes de Zona de promesas, Pedro Aznar levantó el telón de la cuarta noche del festival viñamarino. Y es que el músico argentino fue el encargado de homenajear a Gustavo Cerati, en una velada que estuvo marcada por el romanticismo.

?Después de la presentación, que cerró con miles de globos blancos danzando en el aire, la Quinta Vergara recibió a Vicentico que, con movimientos cortos y con un amplio repertorio, mostró que existe una forma distinta de dominar al ‘monstruo’.



El intérprete de Ya no te quiero, Diamante, Viento y El rey del rock & roll (que cantó ‘con amor para Cerati’), recibió gaviota de oro y de plata. No te apartes de mí (a dúo ‘virtual’ con su esposa, Valeria Bertuccelli), Algo contigo, Los caminos de la vida y Vasos vacíos también fueron coreados por el público.



El stand up de León Murillo, que le valió dos gaviotas, fue la antesala perfecta para la presentación de Pedro Aznar. El presidente del jurado se ‘comió’ el escenario con un show impecable y ‘a la carta’. Temas como Quebrado, Mientes, Tu amor, La cigarra, A primera vista y A cada hombre, a cada mujer lo hicieron merecedor de dos gaviotas.

Cultura Profética subió al escenario a la 1:38