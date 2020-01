Dos himnos

“Es una bonita canción a la ecología, a la naturaleza”, eran más o menos las palabras del alcalde Percy Fernández, cuando yo era concejal y me resistía a cantar el himno cruceño.

He leído dos artículos de mi amigo -pariente por adopción- Ronald Tineo referidos al tema del himno cruceño de varias generaciones, camba conocedor de la mentalidad de cambas desde aquellos que habitan los paneles más almibarados hasta los que solo disponen de cera rala. Quiero ahora expresarle a Ronald mi solidaridad por su postura e intentaré sumar algunos datos que son conocidos, pero que se citan de tal manera que, en vez de aclarar la historia, la encubren y la distorsionan.



Empecemos por don Plácido Molina que en su mocedad dirigía la revista Almanaque. En 1918 refiere que el único y más antiguo himno que existía en homenaje a Santa Cruz era el Himno cruceño de guerra, del autor Tristán Roca, prefecto de Santa Cruz, que en 1864 lo compuso como forma de resistencia a la tiranía de Mariano Melgarejo. Sirvió de convocatoria y organización de la población civil cruceña, destacada como la más avanzada entre los departamentos de Bolivia en la resistencia a la tiranía. Algunos historiadores como los hermanos Vásquez Machicado resaltan la influencia de esta resistencia en la acción política de avanzada de Andrés Ibáñez, una década después. Hernando Sanabria en La ondulante vida de Tristán Roca (1984) subraya esta influencia y además reafirma que: “El primer himno cruceño de guerra es de Tristán Roca”.



Evidentemente Andrés Ibáñez realizó el primer intento socialista 10 años después del himno de guerra cruceño que motivara a la población para oponerse a la tiranía (varios autores contemporáneos confirman esta afirmación: Víctor Hugo Libera, Guillermo Lora, con menos énfasis, Guillermo Pinckert J, Emilio Durán Ribera, Carlos Hugo Molina hacen importantes aportes en este sentido).

Pero como la dialéctica es inexorable en la historia, al pensamiento de mayor avanzada en el continente correspondía la más retrógrada reacción de élites que lograron opacar la versión revolucionaria en Santa Cruz en la segunda mitad del siglo XIX y casi todo el siglo XX.



Pero volvamos a nuestro tema. ¿Cómo se impuso el actual himno? El municipio de Santa Cruz en 1908 convoca a un concurso para optar un himno para Santa Cruz, desconociendo el que ya era asumido popularmente como nuestro himno de guerra. Se forma un jurado calificador compuesto por 10 personas para escuchar un concurso de bandas que interpretarían el ‘futuro’ himno de Santa Cruz. Participaron cuatro músicos con sus bandas o conjuntos: 1) Cesar Manzoni, compositor italiano, que obtuvo nueve votos. 2) Mateo Flores, compositor cruceño, que obtuvo un voto. 3) Luis Villareal, residente chileno, no tuvo ningún voto. 4) Gastón Guillaux, compositor francés, ningún voto.



El presidente municipal, cuyo nombre no he podido establecer, entregó diploma al compositor Gastón Guillaux y al poeta Leonor Ribera. Sí, es conocido el nombre del presidente de la Corte de este Distrito el Dr. Ignacio Justiniano que oficializó la decisión del presidente municipal. Tampoco se conocen los nombres del jurado calificador compuesto por 10 personas que no votaron por Gastón Guillaux, el autor de la música del actual himno cruceño.

El periódico La abeja, en 1909, publicó el estreno del himno, legalizado por el Dr. Ignacio Justiniano que, como ya hemos indicado, no fue el ganador. La protesta y reclamos de Cesar Manzoni, ganador del concurso no se hizo esperar y están registrados en los periódicos de la época. Ni siquiera se consideró el segundo puesto que correspondió a Mateo Flores. Esto nos hace suponer que ya había un arreglo antelado para decidir cuál sería el himno, ya que el compositor contratado debería ponerle música a una letra ya decidida y no al revés.



Fue una decisión de dos: el presidente municipal NN y el entonces senador Ignacio Justiniano, presidente de la Corte del Distrito. Eran las logias embrionarias por el estilo vertical y elitista de sus decisiones.



Veamos otro asunto que nos interesa a la hora de cualificar el actual Himno Cruceño. Sobre Ñuflo de Chaves transcribo las palabras de nuestro historiador cruceño Humberto Vásquez Machicado: “Desde las primeras andanzas de los conquistadores por estas tierras tropicales, hasta el definitivo asentamiento de la ciudad, pasó mucho tiempo, y la población, cual si se hubiese contagiado de la manía ambulatoria de los castellanos, vagaba andariega de un lado para otro … en lo que fue su primer siglo de vida”. En otro acápite: “Nufrio de Chaves (era su nombre bautismal) continuó con la política de conquista hasta que fue muerto por el cacique Sacuaratáo en una de sus expediciones buscando riquezas…”

Primera estrofa del himno:

Bajo el cielo más puro de América/ En la tierra de Ñuflo de Chaves/ Libertad van trinando las aves/ De su vesta ostentando el primor.

Primera estrofa del Himno de Guerra, el más antiguo: “A las armas valientes cruceños/ Al combate entusiastas volad/ Que es temible el soldado que invoca/Libertad, libertad, libertad